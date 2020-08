BRITANSKI STRUČNJAK: ‘Lockdown je bila monumentalna globalna pogreška, lijek koji je gori od bolesti’; Šprajc: ‘Nemamo što dodati…’

Od ruganja brazilskog predsjednika, do Španjolske koja diže vojsku, odgovori vlasti nailaze na velik otpor

Britanski epidemiolog i savjetnik britanske vlade za borbu protiv Covida-19 Mark Woolhouse, rekao je kako više nikada ne smijemo djeci zabraniti igru i odlazak u školu. Woolhouse je bio zagovornik zaključavanja i karantene jer je kaže tada to vidio kao kratkoročno hitno rješenje doneseno u vrijeme kada nisu imali nikakvih boljih rješenja, ističe RTL Direkt.

Danas ima drukčiji pogled i kaže “vjerujem da će povijest pokazati da je pokušaj kontrole covid-a kroz lockdown bila monumentalna globalna pogreška, lijek koji je gori od bolesti”, prenosi urednik i voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc pisanje britanskog portala Express.

Šprajc nastavlja kako je Woolhouse naglasio da više nikada ne želi vidjeti takvo zaključavanje na nacionalnom nivou jer je lockdown bio samo odgoda onoga čemu sada svjedočimo, a pogotovo se nikada ne bismo trebali vratiti u poziciju u kojoj se djeca ne mogu igrati ili ići u školu. Danas Woolhouse smatra kako će se šteta koju su zaključavanje i karantena nanijele obrazovanju, zdravstvu i ekonomiji pokazati najmanje jednako štetnim kao i sama bolest COVID-19 te trenutno ljudima veću štetu nanose kolateralni efekti tadašnjeg zaključavanja nego sama bolest.

“Ovome nemamo što dodati, pa idemo dalje da vidimo kako se s koronom nosi ostatak svijeta”, kazao je urednik i voditelj Zoran Šprajc u RL Direktu.

Katalonaca na okupu ponovno ne smije biti više od 10, a španjolski premijer je najavio da će 2000 vojnik će hvatati kontakte zaraženih. Zadnja dva dana imaju preko 3 tisuće slučajeva dnevno.

Brazilski predsjednik se rugao novinarima

Amerika trenutačno ima više zaraženih koronavirusom nego Hrvatska ima stanovnika. S gotovo 6 milijuna oboljelih epicentar je pandemije. Za petama im je Brazil s više od 3 i pol milijuna zaraženih i 115 tisuća umrlih. To nije spriječilo njihova kontroverznog predsjednika da na događaju nazvanom “Brazil pobjeđuje COVID” izvrijeđa novinare.

“Ja sam prebolio virus jer sam bivši sportaš, nešto čime se tisak naslađivao, ali ako virus dobije netko od vas mlakonja novinara, vaša šansa za preživljavanje prilično je mala”, rekao je predsjednik Brazila Jair Bolsonaro.

U Danskoj prosvjeduju učenici. Ne žele online nastavu.

“S digitalnim kućnim obrazovanjem ne učimo dobro i ne učimo što treba. Ne možete dobiti istu pomoć i smjernice dok sjedite kod kuće”, rekao je Peter Hove iz Danske.

No sjedenje kod kuće neće trajati vječno. Trka za cjepivom se ubrzala. Šest potencijalnih prolazi treću fazu ispitivanja. Rusi su svoje već registrirali, ali Zapad sumnja u njegovu ispravnost. Oxfordsko cjepivo bi pak moglo bi biti gotovo do kraja godine. Italija je započela testiranja na ljudima koji će za to biti plaćeni 700 eura.

Dok se čeka cjepivo, stigla recesija

“Nakon ovoga, ako sve bude u redu u ovom strogom vremenskom razdoblju, drugu i treću fazu ćemo vjerojatno provesti u nekoj drugoj zemlji”, rekao je direktor rimske bolnice Francesco Vaia.

U Hong Kongu su pak pronašli pacijenta koji se koronom zarazio dvaput, što dovodi u pitanje stjecanje imuniteta. 33-godišnjak je bio pozitivan u ožujku i ponovno u kolovozu, ali bez simptoma. Još su dva takva slučaja potvrđena u Europi.

“Čini se da to nije običan slučaj, inače bismo vidjeli još mnogo takvih slučajeva”, kazala je Margaret Harris iz Svjetske zdravstvene organizacije.

A dok se čeka cjepivo stigla je recesija. SAD bilježi najveći pad BDP-a od 1958. slično kao Njemačka, i Velika Britanija, u Norveškoj je BDP pao najviše ikad. Kako stoji Hrvatska, mogli bismo znati krajem tjedna.