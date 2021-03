BRITANSKI SOJ HARA PODUZEĆIMA: Do 70 posto oboljele populacije dolazi iz radne okoline u Primorsko-goranskoj županiji

Velike brojke koronavirusa u Primorsko-goranskoj županiji: ‘Na nama je da razmišljamo unaprijed i da pripremamo nove restriktivne mjere. S njima ne bih sada ulazio u javnost, pripremamo ih, a ovise o našem stanovništvu, kako će reagirati’

Mladen Šćulac, načelnik Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog” rekao je da su brojke u Primorsko-goranskoj županiji izuzetno velike. “Dokazano je da prevladava britanski soj. Od 60 do 70 posto oboljele populacije dolazi iz radne okoline. Kroz poduzeća se taj soj širi, stoga apeliramo prema poslodavcima i djelatnicima da obrate pažnju na mjere – maske, dezinfekcija i udaljenost”, upozorio je.

Istaknuo je da imaju velik broj oboljelih zato što puno testiraju, ali da kao županija imaju daleko manji broj umrlih nego na razini Hrvatske. Šćulac je rekao da rezultate dosadašnjih mjera očekuju početkom sljedećeg tjedna, a nakon toga će odlučiti hoće li donositi nove strože mjere. “Na nama je da razmišljamo unaprijed i da pripremamo nove restriktivne mjere. S njima ne bih sada ulazio u javnost, pripremamo ih, a ovise o našem stanovništvu, kako će reagirati”, rekao je Šćulac i potvrdio da se nove mjere mogu očekivati nakon Uskrsa.

Šćulac je rekao da je interes za cijepljenje daleko veći u odnosu na količinu cjepiva kojim raspolažu. Dodaje da građani imaju malu rezervu prema AstraZeneci, ali da nakon razgovora s doktorima više od 95 posto prihvaća cjepivo

Presimptomatska faza vrlo važna

Goranka Petrović iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekla je da sada imaju više mlađih hospitaliziranih osoba, starosti između 50 i 60 godina. “Predstavljaju otprilike 11 posto preminulih. Daleko najveći broj, 88 posto preminulih su osobe starije od 65 godina, pri čemu osobe starije od 80 čine preko polovicu preminulih. Broj preminulih raste, imamo ih oko 15 dnevno. U vrijeme vrhunca pandemije u zimskom valu imali smo 70-80 smrtnih ishoda. Moramo gledati da u drugoj fazi procijepimo ove koji su najrizičniji”, rekla je Petrović.

Nove varijante se šire i do 50 posto brže nego originalni soj. “Presimptomatska faza je jako važna. I kad se razviju, to su vrlo blagi i nespecifični simptomi, to može biti i umor što sad u kontekstu proljeća osoba ne mora ni registrirati”, rekla je Petrović dodajući da treba više testirati.

Nacionalni stožer danas će predstaviti nove restriktivne mjere, a Petrović kaže da treba biti svjesta da svaka mobilnost značajno doprinosi širenju epidemije. “Za očekivati je da će se više orijentirati regionalno, a mi ostali se svi trebamo maksimalno pridržavati mjera. Jasno da smo svi iscrpljeni ovim stanjem koje traje već godinu dana. Terase same po sebi ne bi trebale biti problem ako su stvarno otvorene i ako se provode pripisane mjere. Treba postrožiti kontrole”, poručila je.

Govoreći o reinfekciji i zaražavanju nakon cijepljenja, Petrović je rekla da dosadašnja istraživanja pokazuju da su takve situacije rijetke. “Ako i dođe do infekcije, simptomi će biti vrlo blagi ili ih neće ni biti. Osim Ličko-senjske županije, imamo u domovima nekih koji su bili asimptomatski, a cijepljeni su. Znali smo da cjepiva nisu sto posto učinkovita u sprječavanju blagih oblika bolesti. Moramo biti spremni da jedan dio ljudi neće adekvatno reagirati na cjepivo”, rekla je.

Novi problemi s AstraZenecom

Marijo Parčina, epidemiolog i mikrobiolog iz Sveučilišne bolnice u Bonnu, osvrnuo se na nove probleme s AstraZenecinom cjepivom u Njemačkoj. “Broj slučajeva je porastao, imamo slučajeve sveučilišnih klinika koje su zaustavile cijepljenje osoblja s tim cjepivom. Imali smo smrtni ishod kolegice stare 55 godina, isto slučaj tromboze. Što se tiče globalne perspektive, podaci koje dobivamo iz Njemačke ne odgovaraju onima koje dobivamo iz Engleske.

To je ono što EMA zasad uzima pod veliko povećalo i gleda zašto u Njemačkoj ima toliko slučajeva tromboze, a zašto to odskače u Engleskoj gdje je procijepljenost tim cjepivom puno veća. Zasad imamo potvrđen 31 slučaj, još se špekulira od dva slučaja. Kad ih usporedite s trombozom koja se dešava kod hormonalne terapije za žene, to su slučajevi od incidencije od 5-7 po 10.000 žena. Ako idemo na pilule 3. i 4. generacije, incidencija je još veća. Na 2,1 milijun cijepljenih AstraZenecom u Njemačkoj imamo incidenciju od 33 duboke venske tromboze”, rekao je Parčina.

Parčina je rekao da se u većini slučajeva radi o ženama starosti između 20 i 63 godine. Kompromisno je odlučeno da je cjepivo sigurno za osobe starije od 60 godina, a za mlađe od 60 godina liječnik sam mora procijeniti rizik i odlučiti hoće li osobu cijepiti AstraZenecom ili ne.

