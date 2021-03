BRITANSKI SOJ DOMINIRA U HRVATSKOJ: Kako ga razlikovati od ‘starih’ oblika korone i koji su glavni simptomi? Evo kako se sve razvija

Virolog kaže da bi raširenija infekcija u tijelu mogla biti rezultat toga te da može uzrokovati jači kašalj, bolove u mišićima te umor

U Hrvatskoj dominira britanski soj koronavirusa, a ministar zdravstva Vili Beroš ranije je ovog tjedna kazao kako trenutno čak 70 posto zaraženih u Hrvatskoj ima upravo britanski soj. Epidemiologinja Tatjana Nemeth Blažić danas je na N1 također istaknula dominaciju britanskog soja te rekla da se dogodio porast zaraze jer se ljudi više druže, neke djelatnosti su se otvorile, a i zbog prisutnosti novih mutiranih sojeva koji se brže šire.

Karakteristike britanskog soja

Nemeth Blažić pak kaže kako je 40 do 50 posto udjela britanskog soja u testiranim uzorcima i kako taj udio raste. “Možemo reći da ovaj soj dominira među drugim, a zabilježeni su i češki i južnoafrički”.

No, po čemu se britanski soj razlikuje od drugih? Epidemiologinja navodi da mu je glavna karakteristika brzo širenje, i to od početka. S vremenom stigle su i informacije da taj soj možda ima i neke razlike u ishodu bolesti i kliničkoj slici. Epidemiologinja veli da se simptomi brže razvijaju te da je vrijeme od početka simptoma koji zahtijevaju hospitalizaciju do respiratora treba kraće vrijeme.

Spomenula je i da je britanski soj odgovoran što je sve više mlađih pacijenata u bolnicama te da je riječ o osobama koje imaju oko 50 i 60 godina. Objasnila je da su hospitalizirani sada mlađi u odnosu na ljude u bolnici tijekom prvog vala pandemije.

Kako razlikovati britanski soj od ‘obične’ korone?

Postavlja se pitanje kako razlikovati simptome britanskog soja od simptoma “obične” korone. Podaci Ureda za nacionalnu statistiku Velike Britanije kažu da su najčešći simptomi britanskog soja koronavirusa kašalj praćen grloboljom, bolovi u mišićima i umor. Podaci prikupljeni do sada ukazuju na to da ljudi zaraženi britanskim sojem manje doživljavaju gubitak mirisa i okusa, piše India Times.

Analiza podataka o simptomina nije pokazala razlike u prevalenciji gastrointestinalnih simptoma, kao što su proljev i mučnina, bolova u trbuhu i otežanog disanja. Virolog i profesor molekularne onkologije britanskog Sveučilišta Warwick, Lawrence Young, kaže da mutacije u britanskom soju mogu utjecati i na simptome kod zaraženih.

Stručnjak objašnjava da ta varijanta virusa čini da zaražene osobe imaju veće opterećenje virusom, što znači da proizvode više virusa. Virolog kaže da bi raširenija infekcija u tijelu mogla biti rezultat toga te da može uzrokovati jači kašalj, bolove u mišićima te umor. K tome, dodaje Young, kod britanskog soja zabilježene su 23 promjene u odnosu na izvorni soj. Neke od tih promjena mogu utjecati i na imunološki odgovor tijela, kao i na raspon simptoma povezanih s infekcijom, kaže on.

Promjena simptoma odgovorna za brže širenje?

Promjena simptoma, posebno onih koji su povezani s infekcijom gornjih dišnih puteva, mogla bi biti jedan od razloga zašto se britanski soj brže prenosi. Tvrdi to Richard Tedder, viši istraživač medicinske virologije. Za Huffington Post Tedder kaže da kihanje i kašalj mogu značajno povećati količinu virusa koji se širi u okruženju.

Velike promjene mogu izazvati čak i male promjene simptoma, što može utjecati na lakše širenje virusa i prenošenje među ljudima, istaknuo je stručnjak. Tedder je pojasnio da baš zato treba nositi masku i održavati fizičku distancu jer preventivne mjere mogu smanjiti količinu virusa koju zaraženi mogu širiti.

Najčešći prijavljivani simptomi britanskog soja bili su umor, glavobolja, gubitak mirisa i okusa, vrućica i kašalj. Ta varijanta virusa otkrivena je u jesen 2020. u Kentu, a vodeći istraživač londonskog King Collegea, Tim Spector, tada je rekao da su se simptomi od početka pandemije značajno promijenili.

