BRITANSKI ‘GUARDIAN’ OBJAVIO TEKST O GRABAR KITAROVIĆ, IZVUKLI NJEZINE IZJAVE O KORUPCIJI: ‘U Hrvatskoj to počinje već u školi, među djecom’

Britanski Guardian objavio je članak o hrvatskoj predsjednici na odlasku Kolindi Grabar Kitarović prenijevši neke od njezinih izjava o korupciji. U tekstu Guardianovog novinara Daniela Boffeyja pod naslovom “Korupcija u Hrvatskoj počinje već prepisivanjem u školi, kaže predsjednica” navodi se, među ostalim, njezina ocjena o sveprisutnosti korupcije u hrvatskom društvu osnažena tvrdnjom da korupcija “poćinje već u školi gdje se djecu koja se pripreme i uče za ispit smatra štreberima, dok se one spretne u prepisivanju i varanju smatra svojevrsnim herojima”.

U Guardianovom tekstu podsjeća se da je aktualna predsjednica bila ministrica u vladi Ive Sanadera, osuđenog zbog korupcije, ali i iznosi njezina tvrdnja da ona nije ništa znala o tome jer je bila isključena iz donošenja tadašnjih ključnih odluka u Vladi.

‘Korupcija počinje već među djecom’

“Tu počinje korupcija, među djecom. Traže način kako zaobići sustav, a to nije ograničeno samo na politiku. Ipak, bolje je nego što je bilo, ali nije stvar samo u politici”, rekla je predsjednica.

Predsjednica je, piše Guardian, spomenula i neke svakodnevne običaje u hrvatskom društvu koji daju pridonose korupciji.

“Često uopće nismo svjesni što korupcija zapravo jest. Kad odete doktoru, svi očekuju da donesete barem cvijeće, čokoladu ili slične stvari. To je običaj. Moja je majka nedavno bila u bolnici i moji su me prijatelji pitali zašto nisam odnijela ništa u bolnicu, jer medicinske sestre to očekuju. Rekla sam im da neću sudjelovati u takvom obliku korupcije. Odnijet ću košaru za Božić, mali poklon za Božić, ali to je to”, kazala je.

‘Mladi ljudi koji odlaze svijetla su točka’

Guardian prenosi i njezinu izjavu u kojoj mlade ljude koji su otišli iz Hrvatske smatra “svijetlim točkama”.

“Otišli su iz Hrvatske u različite strane zemlje. Kada se otamo vrate donijet će drugačiju etiku i radni odnos pa ćemo kroz to profitirati”, rekla je.

U istom tekstu Guardian podjseća kako je anketa Eurobarometra pokazuje da 59 posto Hrvata smatra kako korupcija ugrožava njihov svakodnevni život te da 16 posto Hrvata smatra kako su osobno bili izloženi korupciji, štpo je najviše u Europskoj uniji.

