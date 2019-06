BRITANSKI DNEVNIK IMA PUNA USTA HVALE ZA JEDNU NAŠU PLAŽU: ‘Ona je skriveni dragulj, ondje možete ponijeti kupaći, ali i ne morate’

‘Smještena podno strme litice i guste borove šume, ova šljunčana plaža pravi je skriveni dragulj’

Svake godine barem jedan ugledni svjetski medij pohvali Hrvatsku, osobito Dalmaciju i Istru, naravno, zbog lijepih plaža i mediteranskog ugođaja. Tako je ovo ljeto već stigla pohvala za jednu hrvatsku plažu, a uputio ju je ugledni britanski dnevnik Evening Standard. Riječ je o plaži Nugal, smještenoj dva kilometra od Makarske prema Tučepima.

“Smještena podno strme litice i guste borove šume, ova šljunčana plaža pravi je skriveni dragulj. U blizini nema parkirališta pa ćete do nje morati pješke, a vrijedi spomenuti još jednu veliku prednost – kupaći kostim možete, ali ne morate ponijeti”, prenosi Slobodna Dalmacija opis iz britanskog dnevnika koji ju je još nazvao i “spokojnim utočištem”.

Ova idilična uvala kojoj posebnu ljepotu i doživljaj daje potok s vodopadom našla se na Standardovom popisu 30 najljepših europskih plaža. Uz Nugal, na popisu se našla plaža Stiniva s Visa. No, to nije prva pohvala skrivenoj dalmatinskoj plaži. Naime, nedavno je završila na popisu preporuke European Best Destinations. Prošlog ljeta Nugal je nahvalio i CNN.

Uz domaće plaže, na listi najljepših plaža našli su se i “susjedi” pa je tako ondje plaža Sveti Stefan u Crnoj Gori i slovenska plaža naziva Mesečev zaliv na Strunjanskom poluotoku.

