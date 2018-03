Britanci izračunali izglede temperatura za ovo ljeto

Najnoviji izračuni kompjuterskih modela britanske meteorološke službe (UK Met Office) pokazuju da vjerojatnost da ovo ljeto bude toplije od prosjeka na području Hrvatske iznosi samo oko 20 posto.

Po tim izračunima, mogućnost toplijeg ljeta iznosi ispod 20 posto, a prosječnog oko 20 posto, dok vjerojatnost ljeta hladnijeg od prosjeka iznosi 60 do čak 80 posto! Iz toga se može zaključiti da britanska meteorološka služba za veliko područje zapadnog i srednjeg Sredozemlja, pa tako i Hrvatske, predviđa veliku mogućnost hladnijeg ljeta od višegodišnjeg prosjeka, javlja Crometeo.hr.

U zadnjih 12 godina ljeta toplija od prosjeka

To je prilično iznenađujuća prognoza s obzirom da je trend porasta temperature zadnjih nekoliko desetljeća takav da od svih godišnjih doba najveći porast temperature u odnosu na razdoblje 1961.-1990. (referentno razdoblje koje se uzima za klimatološki prosjek) upravo bilježe sva tri ljetna mjeseca, lipanj, srpanj i kolovoz.

I službene analize Državnog hidrometeorološkog zavoda za ljeta u Hrvatskoj zadnjih 12 godina pokazuju da su od njih 12 sva bila toplija od prosjeka, a većina i ekstremno topla. Samo je ljeto 2005. u dijelu Hrvatske bilo temperaturno u prosjeku.



2012 – ektremno toplo

2011 – ekstremno toplo

2010 – ekstremno toplo do vrlo toplo

2009 – ekstremno toplo do vrlo toplo

2008 – ekstremno toplo

2007 – ekstremno toplo

2006 – vrlo toplo do toplo

2005 – toplo do normalno

2004 – vrlo toplo do toplo

2003 – ekstremno toplo

2002 – ekstremno toplo do vrlo toplo

2001 – ekstremno toplo do vrlo toplo

2000 – ekstremno toplo

Tek ostaje da vidimo kakvo će točno biti ovo ljeto. Ovo su ipak rezultati računalnih modela koji traže dodatnu obradu.