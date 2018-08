BRITANKA PREMLAĆENA U SPLITU? ‘Htjeli su da im dodatno platimo smještaj, a kad smo odbili došli su sa šipkom i pretukli me’

Hrvatska policija istražuje slučaj premlaćivanja Britanke koja je svoj smještaj rezervirala kod, čini se, ne tako legalnih iznajmljivača.

Britanska studentica Laura Denmar tvrdi da su je tijekom godišnjeg odmora u Splitu pretukli metalnom palicom kad je odbila dodatno platiti smještaj u hostelu. Svoju priču je, kaže, ispričala, kako i drugi mladi turisti ne bi nasjeli na slične ponude ilegalnih iznajmljivača.

‘Od početka je bilo jasno da to nije bilo sasvim legalni i napad je definitivno bio s predumišljajem. Sretni smo što smo optišli otamo i želimo upozoriti druge’, kaže 26-godišnja studentica.

Ona i njen dečko rezervirali su smještaj, kako piše Daily Mail, preko poznate web stranice, no kad su stigli u centar grada, poslali su ih u predgrađe.

‘Rekli su nam da odemo po ključeve u drugi hostel i onda da se zaputimo prema stanu. No, kad smo stigli, shvatili smo da je to nešto ilegalno. Bilo je 30 kreveta i samo jedna kupaonica. Nitko se tamo nije time bavio. Budući da nismo imali gdje biti, odlučili smo ostati’, rekla je Laura.

JESMO LI BAHATIM DIZANJEM CIJENA I ISPOPROSJEČNOM PONUDOM UNIŠTILI TURIZAM? Panika u Dalmaciji: ‘Sezona nikad nije bila gora’

No, zadnjeg dana im je, kaže Britanka, prišla čistačica i rekla da moraju odmah otići ili dodtano platiti. ‘Rekla sam joj da to nije razumno i odbila sam platiti rekavši da ću otići na policiju. Ona je pozvala jednog muškarca, mislim da je to bio vlasnik. Odlučili smo otići što prije, no ona je zaključala vrata kako ne bismo mogli izaći dok on ne dođe. Kad je stigao, on i još jedan muškarac su mog dečka pribili uza zid, a žena me počela tući metalnom palicom. Bilo je grozno’, kaže 26-godišnjakinja iz Cambridgea.

Kaže kako je u napadu zadobila posjeklinu na glavu, slomljenu ruku te još nekoliko modrica po tijelu. Sve je prijavila policiji, britanskom veleposlanstvu te stranici preko koje je bukirala smještaj u hostelu.

Policija istražuje slučaj.