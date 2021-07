Znanstvenica s Imperial Collegea u Londonu Vjera Magdalenić-Moussavi gostovala je na N1 televiziji gdje je govorila o potpunom ukidanju mjera u Engleskoj.

"Mislim da su potpuno krivo procijenili kako se ljudi osjećaju što se tiče trenutne situacije. Ne znam pratite li situacije ovdje, više-manje jednak je broj oboljelih kao zimi, kada je bio vrhunac vala. Velika razlika je da je puno manji broj hospitaliziranih i puno manji broj ljudi umire i nadamo se da je to zbog cjepiva. No ono što se sad počelo događati je da ljudi, koji su dvostruko cijepljeni, su pozitivni, dapače, neki su i bolesni i završavaju u bolnicama”, rekla je.

"Ne možemo biti potpuno otvoreni uslijed 40.000 pozitivnih dnevno. To je na državnom nivou. Slične su mjere i u Škotskoj, ali su dozvolili da sve institucije imaju pravo imati svoja pravila. Na Imperial Collegeu se moraju nositi maske. Bile su neke fotke jutros, ljudi na velikim željezničkim stanicama imaju maske. Mislim da je atmosfera brige i većina ljudi će se ipak držati nekih mjera i upravo na to Johnson računa. Mada, vidjeli smo što se događalo na Wembleyju, više od 5.000 je ušlo bez kontrole i sada se javlja tzv. wembleyjski soj, ljudi su masovno pozitivni”, nadodaje.

Veliki eksperiment

Smatra da je ovo veliki eksperiment “jer je ljeto i puno je manji broj ljudi u bolnicama i žele vidjeti hoće li ljudi masovno završiti na hospitalizaciji”.

“Mislim da Hrvatska može očekivati veliki val britanskih turista jer je Hrvatska na zelenoj listi. Hoćemo li mi ostati na hrvatskoj zelenoj listi, to je pitanje”, kaže. Rekla je i kako je 1200 međunarodnih stručnjaka u pismu izjavio da se Britanija igra sa svijetom, a da ni domaći znanstvenici ne reagiraju dobro na potpuno ukidanje mjera.

“Ono što se mora shvatiti i što mislim da je generalno problem je da ljudi ne shvaćaju da cjepivo sprječava bolest, a ne zarazu i prenošenje. Cjepiva koja sada imamo smanjuju simptome, ali netko tko je cijepljen još uvijek može prenijeti bolest nekom necijepljenom. I zato je bitno cijepiti se. Mislim da je to veliki problem, da ljudi nisu svjesni da i dalje mogu prenijeti bolest iako su cijepljeni.

Imam osjećaj da znanstvenici viču da je cjepivo tu da smanji bolest, a ne da spriječi prenošenje. Moramo zatvoriti krug, svi se cijepiti i virus će prije ili kasnije zamrjeti. Mislim da je teško od svih kolektivno tražiti da shvate prvo brzinu kojom se ovo cjepivo razvilo, brzinu kojom su morali pristati na potpuno novi lijek, da im to pomaže da ne budu bolesni, a ne da ne prenose bolest. Ako je u Hrvatskoj poruka da je to način da se spriječi prenošenje, to nije istina. Sva cjepiva koja imamo samo sprječavaju razvijanje bolesti”, objašnjava.

Stručnjaci se ne slažu s popuštanjem

Inače, Britanija od danas više nije u lockdownu. Svi prostori mogu raditi kao prije pandemije, od stadiona do dvorana, bez ograničavanja broja okupljenih.

Dio stručnjaka upozorava da je to recept za katastrofu te kako još nije vrijeme za ovakvo ukidanje, piše RTL. "To je savršena posuda za miješanje za širenje virusa i čak generiranje novih varijanti. I bojim se da ćemo to brzo vidjeti“, misli klinički virolog sa Sveučilišta Leicester Julian Tang.

Prva procjena učinka ukidanja mjera predviđena je za tri tjedna. Kampanja cijepljenja se nastavlja, a do sada je 68 posto odraslih primilo dvije doze.

"Svi se želimo vratiti u normalu. Ovo je virus koji je vrlo zarazan, virus respiratornih bolesti i prenosi se aerosolom. Stoga moramo biti pažljiviji. Moramo ostati oprezni. Naše granične kontrole ostaju kao do sada“, objasnio je britanski ministar za cjepiva Nadhim Zahawi.

Malta, Portugal i Španjolska i dalje vjeruju da su im upravo Britanci masovno donijeli delta soj i prekinuli sezonu. Poučeni njihovim iskustvom, mnoge zemlje najavljuju nova ograničenja za Engleze, poput dodatnog testiranja nakon izlaska iz aviona.

Više turista nego prošle godine

Na Britance i njihov dolazak osvrnula se u komentaru za N1 televiziju i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, koja je istaknula je kako su podaci za srpanj ove godine bolji od onih prošle, ali da treba gledati cjelokupne brojke.

"Apeliram na sve da se tih 28 dana (od 15.7. do 15.8.) pridržavaju epidemioloških mjera. Možemo imati stvarno dobru sezonu. Mi smo u narančastom i to je jedna dobra opomena svim a nama da se držimo epidemioloških mjera”, rekla je Brnjac.

Ministrica je rekla da se na području Zadarske županije vidi itekako dobar booking. "Mi možemo i dalje, uz dobro pridržavanje mjera, vratiti se ponovno u zeleno. Od 15.7. počinje najveći dio turističkog prometa, do 15.8. Imamo još dovoljno vremena da se pridržavamo svih mjera. Vidimo što se događa na tržištima oko nas. Ni Španjolska, ni Cipar ne stoje dobro”, kazala je.

Dodatne mjere za Britance

Brnjac je kazala da su gradovima i županijama poslali dopis u kojem se traži da ukoliko se događaju velike manifestacije, da one budu u kontroliranim uvjetima. Komentirala je i dolazak Britanaca u Hrvatsku, kazavši da su Stožeru i epidemiolozima iz Ministarstva turizma i sporta poslali njihov prijedlog.

“Na njima je da donesu jedno adekvatno rješenje. Državljani UK-a koji dolaze u Hrvatsku moraju imati covid-potvrdu i uplaćen smještaj u Hrvatskoj. Najvažnije je da se cijepimo u što većem broju i zaštitimo sebe i svoje bližnje”, ističe.

“Naš prijedlog je bio da se prije nego što dolaze u Hrvatsku napravi još jedan antigenski test. Sutra ja vjerujem da će Stožer ili epidemiolozi donijeti odluku je li to potrebno. Na nama je da se pridržavamo epidemioloških mjera”, odgovorila je na pitanje što je bio njihov prijedlog.