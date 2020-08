BRITANCI STAVLJAJU HRVATSKU NA ‘CRVENU LISTU? Zbog sve većeg broja zaraženih prijeti nam nepoželjni scenarij

Nakon što su nas Austrija i Slovenija stavili na ‘crvenu listu’ i informacija da o tome razmišlja i Njemačka, pojavila se vijest da bi to mogla napraviti i Velika Britanija.

MINISTRICA OTKRILA HOĆE LI NAS I NJEMAČKA STAVITI NA ‘CRVENU LISTU’: ‘Izmjenjujemo brojke s njima, bitna im je jedna stvar. Oni sve znaju’

Daily Mail navodi da je pitanje dana kada će Hrvatska završiti na nepoželjnom popisu zemalja zbog velikog rasta broja novozaraženih.

Navode i kako je tamošnja vlada razmišlja o ukidanju 14-dnevne karantene u koju moraju njihovi građani nakon povratka iz zemalja koje su na nepopularnoj listi, a kao alternativu vide uvođenje testiranja u zračnim lukama.

Are Greece and Croatia next for quarantine? Fears grow that nations will be added to the 'red list' within days https://t.co/ycKtwqjje5

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 17, 2020