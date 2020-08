BRITANCI IPAK DOLAZE U DUBROVNIK: Grad želi pokriti trošak testiranja kako bi Britanija odustala od karantene; U RH trenutno oko 550.000 stranaca

Prema prvim rezultatima eVisitora, u zemlji je jučer bilo 670.000 turista, od čega oko 120.000 domaćih

Dok britanski turisti u Zračnoj luci Zemunik napuštaju Hrvatsku, u Ćilipe na dubrovačkoj rivijeri slijeću novi gosti iz Velike Britanije unatoč tome što je Velika Britanija Hrvatsku uvrstila na crvenu listu, piše u nedjelju Večernji list.

Prema eVisitoru, u zemlji je jučer bilo 670.000 turista, među njima i 12 tisuća Austrijanaca, 70 tisuća Slovenaca i 15.500 Britanaca. U Dubrovnik je u dva zrakoplova u petak stiglo 120 britanskih državljana, unatoč tome što je Velika Britanija Hrvatsku uvrstila na crvenu listu, dajući svojim državljanima kratki rok da se do subote do 4 sata vrate kući žele li izbjeći karantenu.

Franković provodi pojačanu kampanju

“Ohrabruje što unatoč toj odluci Britanci ipak dolaze u Dubrovnik. Jedan od razloga je to što mnogi rade od kuće pa im karantena ne smeta. Nadam se da ćemo s Engleskom idućih dana uspjeti dogovoriti da umjesto karantene uvjet bude negativan test na COVID-19. Londonski aerodrom može dnevno testirati 16.000 ljudi, pa bi Grad Dubrovnik pokrio trošak testiranja koji ondje iznosi 50 funti”, kaže dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji posljednjih dana vodi pojačanu kampanju za goste iz Velike Britanije kako bi se zadržali letovi. Tvrdi da Britanci ne “bježe” iz grada. Iz Dubrovnika je u petak otišlo 400 Engleza, no većina ih je, dodaje, otišla jer su im završili praznici. Uglavnom su to obitelji s djecom jer ondje počinje škola.

“Nismo primijetili da je nešto strašno odskočilo u posljednja dva dana. Imamo očekivani, ali blagi odljev”, komentirali su u Ministarstvu turizma i sporta. Prema prvim rezultatima eVisitora, u zemlji je jučer bilo 670.000 turista, od čega oko 120.000 domaćih. Glavna inozemna tržišta su Njemačka (170.000), Poljska (76.000), Slovenija (70.000), Češka (48.000) i Mađarska (31.000). Austrijanaca je u Hrvatskoj jučer bilo 12.000, a Britanaca 15.500. Najviše gostiju je u Istarskoj županiji, na Kvarneru, u Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji.

U 24 sata iz sustava eVisitor odjavilo se više od 10.000 turista. No, prema okvirnim, neslužbenim podacima, u jednom danu kući se vratilo oko 6000 Nijemaca, 5000 Slovenaca, 3000 Austrijanaca i oko 1500 Britanaca. Usporedbe radi, 19. kolovoza prošle godine u Hrvatskoj je ljetovalo 66.800 Austrijanaca i 129.500 Talijana. U petak je Talijana bilo samo 26.000, piše u nedjelju Večernji list.