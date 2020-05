BRITANAC JEDNIM MAILOM RAZOTKRIO NAŠE TURISTIČKE ZAJEDNICE: Poslao im ponudu, rezultati su očekivani: ‘Živimo u smiješnim vremenima’

Pokretača portala Total Croatia News Paula Bradburyja zanimalo je kako će 319 hrvatskih turističkih zajednica reagirati na besplatnu promotivnu pomoć njegove platforme ‘Virtual Croatia’ u vremenu krize uzrokovane pandemijom koronavirusa

Dok su turistički budžeti zamrznuti zbog pandemije koronavirusa, hrvatsko-britanskog pokretača portala Total Croatia News Paula Bradburyja zanimalo je kako će 319 hrvatskih turističkih zajednica reagirati na besplatnu promotivnu pomoć njegove platforme “Virtual Croatia”. Očekivano ili ne, krajnji rezultat ga nije oduševio jer se ispostavilo da je malo koga bilo briga za promociju turizma dok na račun sjedaju potpore iz državnog proračuna.

“Živimo u smiješnim vremenima, a nigdje se to ne vidi bolje nego u Hrvatskoj. Mi smo turistička zemlja s populacijom od oko četiri milijuna ljudi. I, da iskoristim zanimljivu metaforu ministra turizma Garija Cappellija iz korona-ere, Hrvatska ‘diše turizam’ Toliko duboko da gdje god postoje znakovi života, mi osnujemo lokalnu turističku zajednicu i instaliramo direktora”, kaže Bradbury i dodaje kako tako imamo jednu turističku zajednicu na svakih 12.500 stanovnika u prelijepoj Hrvatskoj, ne računajući 20 regionalnih zajednica ili “Hram turizma”, odnosno Hrvatsku turističku zajednicu.

Izbori u ‘Uhljebistanu’

“Vremena su teška u Kraljevini slučajnog turizma. A dolaze izbori. Vremena su tako teška da mi je prošli tjedan organizator jednog nacionalno poznatog događaja rekao kako su ga iz turističke zajednice s kojom surađuje na odgođenom događaju pitali može li vratiti novac koji je uložio do srpanja zato što ‘nam treba za izbore, ali vratit će ga odmah nakon što prođu. I tako prolaze dani u Moćnoj Državi Uhljebistanu”, piše Bradbury.

Turistički su proračuni zamrznut. Dok deseci tisuća radnika u privatnom sektoru gube posao, plaće zaposlenika u 319 turističkih zajednica smanjene su od 4 do 20 posto. “Nije izgubljeno nijedno radno mjesto – to je javni sektor u Hrvatskoj – ali smanjenje plaća? I nema promotivnih budžeta za rođake? Bilo je negodovanja u Moćnoj Državi Uhljebistanu. To je bilo grozno stanje. Zamislite te jadne turističke zajednice, svih 319, sa smanjenim plaćama i bez budžeta kojima bi potpomogli evente svojih rođaka ili (o da, drugu stvar) promovirali turizam. Razoran je bio taj koronavirus”, piše sarkastično Bradbury koji je prije nego što se preselio u Hrvatsku radio kao humanitarni radnik u Somaliji, Gruziji, Ruandi i na rubu Sibira.

“Ta humanitarna crta nikad me nije napustila. Nemam novca da bih nahranio sve rođake u ovim teškim vremenima, ali bih mogao pomoći s promoviranjem turizma”, kaže te dodaje da je stoga sastavio priopćenje koje je izazvalo dosta pažnje u hrvatskim medijima, te ponudio besplatan promotivan članak za svaku turističku zajednicu u Hrvatskoj koja je voljna pridružiti se njegovoj platformi Virtual Croatia. “Samo mi pošaljite alate, ja ću učiniti ostalo”, napisao je Bradbury.

Nikakav odaziv

Hrvatska turistička zajednica ljubazno mu je poslala zadnju bazu podataka lokalnih turističkih zajednica kako bi bio siguran da će njegova ponuda doći na prave adrese. “Svima sam poslao istu ponudu znajući da su ovo teška vremena i da nemam novca da ih potkupim kako bi prihvatili moju ponudu.

“I, koliko se tih vrlo zauzetih lokalnih turističkih zajednica, bez budžeta kojima bi hranili rođake i bez turista koji bi ih uznemiravali, pozabavilo ovom besplatnom ponudom od koje osobno nemaju nikakve koristi?”, pita Bradbury?

Ponude je poslao 30. travnja, a dva tjedna kasnije impresivnih 26 posto od 319 turističkih zajednica pronašlo je vremena i interesa za otvaranje e-maila. “Impresivnih 26 posto pronašlo je vremena otvoriti e-mail usred svojih ostalih obveza u pandemiji zbog koje nema ni turista, ni promotivnih aktivnosti. Sasvim razumljivo, s takvim nečuvenim rezanjem plaća, zašto uopće otvarati e-mail, zapitalo se ostalih 74 posto”, piše Bradbury.

“S kojim mi pravom taj debeli Irac šalje e-mail u vezi s poslom za koji dobivam 4-20 posto manju plaću. Iako sam prošle godine imao samo 2047 turista (impresivnih 6 turista po danu), ne samo da ne trebamo nikakvu besplatnu pomoć nego ćemo se odjaviti s liste”, ironično će Bradbury.

Novi naraštaj turističkih zajednica

Ipak, kaže da je otkrio kako posebno u središnjoj Dalmaciji postoji novi naraštaj lokalnih turističkih zajednica, čiji mladi direktori imaju potrebu baviti se turistima, a ne rođacima. Bradbury je dobio pozitivan odgovor na njegovu ponudu od 18 turističkih zajednica. 301 zajednica nije prihvatila.

“Moje isprike za onih 225 turističkih zajednica koje nisu ni otvorile e-mail. Posebne isprike s čokoladnim kolačem onima koje sam uznemirio i koji su se s pravom odjavili s popisa. Neka vam se uskoro vrate budžeti, neka vam se plaće vrate na staro – ma ne, neka se povećaju – i koga je*eno briga za turiste”, zaključuje Bradbury.

