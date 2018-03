Brigadira Zoricu tjeraju iz stana na cestu nakon 20 godina!

Zapovjednik legendarne bojne Frankopan, brigadir Bruno Zorica Zulu, ovih dana čeka deložaciju iz stana koji je na korištenje dobio od MORH-a 1993. godine. Riječ je o stambenom prostoru od 74 kvadrata u Gotovčevoj 6 u Splitu u kojem su do početka rata živjeli Petar i Ubavna Denoble.

Kako je ispričao brigadir Bruno Zorica, riječ je o bračnom paru liječnika koji je s prvim danima rata, još 1991. godine, stan napustio vlastitom odlukom.

”Petar Denoble bio je oficir JNA, točnije, kapetan i vojni liječnik, koji je radio u Lori, a njegova supruga, rodom s Pala, bila je zaposlena na Firulama. Početkom rata najprije su se uputili u Knin pa u Beograd, otkud su otišli u Ameriku gdje žive i danas, a dvije godine poslije Ministarstvo obrane meni je dodijelilo taj stan”, priča brigadir Zorica.

Bila je 1997., nastavlja, kada je predao sve dokumente za otkup stana, no ubrzo je doznao da je i Petar Denoble iz Amerike putem odvjetnika zatražio i dobio stanarsko pravo.



Potom je Ministarstvo obrane tužilo Denoblea, i taj je spor potrajao punih 14 godina sve dok krajem 2011. nije stigla presuda u korist obitelji Denoble ali, kako tvrdi brigadir Zorica, bez mogućnosti žalbe. Tako je prošlih dana na vrata njegova doma, u kojem živi sa suprugom, kćeri i sinom, stigla dostava rješenja o deložaciji.

Tražit će pomoć od ministra branitelja

”Sve do danas sam uredno državi plaćao baš sve, od komunalija do svih ostalih davanja, i na kraju sam izgleda sve to plaćao i održavao za nekoga drugog”, kaže brigadir Bruno Zorica, danas jedini brigadir HV-a sa 40 posto invalidnosti koji će se, kako kaže, naći na cesti u zemlji za koju se borio, piše Večernji list.

S obzirom na to da u razgovoru s ministrom obrane Antom Kotromanovićem nije naišao na razumijevanje, već danas zatražit će sastanak s ministrom branitelja Predragom Matićem Fredom i od njega zatražiti pomoć.