KORONA OVE TURISTE NE ZABRINJAVA, NE ŽELE OTIĆI IZ HRVATSKE: ‘Prikazuje se da je gore nego što zaista jest, a iznenađuje nas jedna stvar…’

Iako je Njemačka stavila Splitsko-dalmatinsku županiju na svoju crvenu listu, turiste koji se trenutno u njoj nalaze, a ni Hrvate s njemačkom adresom, to ne brine. Oni uglavnom nastavljaju planirani odmor

Obitelj Schmidt iz Stuttgarta udobno se smjestila u izletnički čamac koji vozi uz rijeku Cetinu. Iako su ga rezervirali samo za sebe, s obzirom na situaciju, ipak nisu bili raspoloženi za fotografiranje, javlja Deutsche Welle.

„Mi smo tu već dva tjedna i ostajemo još jedan kako smo i planirali. Ja radim s ljudima, tako da je veća mogućnost da se zarazim u Njemačkoj nego na odmoru“ objašnjava Danijel. Kažu da mediji prikazuju situaciju u Hrvatskoj gorom nego što jest, no u Omišu nisu po prvi puta tako da su znali što ih očekuje i kako će izgledati njihov smještaj. Vrlo su pozitivno iznenađeni načinom kako se svi pridržavaju pravila.

Statistički dobra sezona

Iz Turističke zajednice grada Omiša potvrđuju kako su brojke do 18. 8. 2020., bile na oko 80% lanjskog prometa. „Tradicionalno naši najvjerniji gosti uvijek su Poljaci, a potom Nijemci. Oni obično dolaze svake godine na isto mjesto tako da ih ni situacija s koronom nije spriječila“, kazuje Petra Bartulović direktorica TZ-a. Što se tiče odlazaka Nijemaca od trenutka kad je županija stavljena na crvenu listu, razlika od prošle godine i sada je vrlo mala, budući da je to inače razdoblje kada završavaju godišnji odmori, potvrđuje nam Petra.

I u omiškoj zagori u kućama za odmor slična situacija. Na parkirališnim mjestima još se mogu vidjeti automobili njemačkih registarskih oznaka. Upravo tu se gosti osjećaju najsigurnije. „Iznajmili smo cijelu kuću za sebe i prijatelje, tu smo već dva tjedna, a za vikend idemo doma onako kako smo planirali“ kazuje nam Oliver Rockelmann kojeg smo zatekli ispred seoskog dućana, te nastavlja: „Ujutro odemo na plažu, poslije kad zagužva idemo u smještaj i uživamo na bazenu, svi se pridržavaju pravila, pa ne vidimo nikakav problem.“ Već su se pripremili, kaže, gdje će na povratku kući stati na testiranje, a od velikih kolona i čekanja ne strahuju, „što bude, bit će“.

Ove godine bez velikih obiteljskih druženja

Svake godine u ljetnim mjesecima, svoju kuću u Glavini Donjoj u općini Imotski posjećuje i Vesna Grančić. S obzirom da je Imotski ove godine bio proglašen žarištem, pravila su se malo promijenila, no to svakako nije utjecalo na plan odmora. „Mi smo već bili ovdje kada nas je zatekla ta situacija. No ipak ovdje smo u svojoj obiteljskoj kući, dok u Njemačkoj živimo u manjoj zgradi“, objašnjava Vesna. Ove godine u Imotskom su otkazana sva događanja, a klasična obiteljska okupljanja su također izostavili.

„U samom gradu Imotskom smo bili svega dva puta i ulice su bile puste, mene je najviše pozitivno iznenadilo da su se čak i u crkvi pridržavali pravila i držali rastojanje, što je za svaku pohvalu“, kaže nam Vesna koja je ove godine odmor drugačije iskoristila pa je umjesto druženja malo više poradila na uređenju obiteljske kuće. Iako se njezina obitelj svake godine u kolovozu tradicionalno nađe na okupu, ovaj put su odmor isplanirali u različitim razdobljima. Starija kći s obitelji se već vratila nazad u Njemačku, a mlađa koja je upravo stigla, zbog novonastale situacije, u zadnji tren je promijenila plan i svoj odmor odlučila provesti u Zadarskoj županiji. Svjesni su da ih sve čeka testiranje po povratku kući, pa se žele maksimalno pridržavati pravila. Istog je mišljenja i Klaudija Keck koja ni ove godine nije htjela propustiti dolazak u svoju obiteljsku kuću u Dućama.

„Mi se cijele godine veselimo i čekamo ljeto. Budući da sam zaposlena u zdravstvenom sektoru vrlo sam svjesna situacije. Upravo zato ove godine nismo poveli moje roditelje koji pripadaju u rizičnu skupinu. Ja i moja obitelj smo bili pasivniji te nismo obilazili ostalu rodbinu kao inače. Mislim da u ovakvim trenutcima svi imaju razumijevanja. Nadam se da će ovo sve uskoro proći, pa će biti dovoljno vremena za ponovna obiteljska druženja“, zaključuje Klaudija.