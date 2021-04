‘BRESSANOVO PRVO CIJEPLJENJE NIJE BILO PRIJAVLJENO U SUSTAV’: Ravnatelj riječkog KBC-a objasnio kako se liječnik uspio ponovno prijaviti

Ružić je na izvanrednoj konferenciji za novinstvo u riječkome KBC-u izvijestio da je Bressan cijepljen kao prvi u posebnom programu cijepljenja alergičara u riječkoj bolnici

Ravnatelj riječkoga Kliničkoga bolničkog centra Alen Ružić izvijestio je da se liječnik Leonardo Bressan mogao ponovno prijaviti za cijepljenje jer zbog pogreške informatičkog sustava u KBC-u nije bio prijavljen u sustavu nakon prvog cijepljenja. Liječnik Bressan iz Rijeke, inače član Nadzornog odbora Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, obavijestio je novinare da mu je prihvaćena prijava za cijepljenje preko sustava Cijepise iako se već cijepio kao alergičar.

Alen Ružić je na izvanrednoj konferenciji za novinstvo u ponedjeljak u riječkome KBC-u izvijestio da je Bressan cijepljen kao prvi u posebnom programu cijepljenja alergičara u riječkoj bolnici, a do tada su se cijepili samo djelatnici KBC-a. “Pri upisu podataka došlo je do pogreške u našem informatičkom sustavu i podatci o tom cijepljenju nisu proslijeđeni nacionalnim platformama”, rekao je Ružić.

“Žao nam je što se to dogodilo i to nema veze s pogreškama sustava Cijepise. Ne bih želio da se zbog jednog slučaja dovodi u pitanje povjerenje u bolnički sustav i sustav cijelog cijepljenja”, istaknuo je ravnatelj i dodao da je informatička služba KBC-a uklonila pogrešku te su svi pacijenti nakon prvog cijepljenja zabilježeni i prijavljeni. Kad se nešto uvodi prvi put, pogreške su moguće, rekao je je.

Puna funkcionalnost u trećoj fazi?

Na pitanje da ocijeni sustav Cijepise, Ružić je rekao kako nije stručnjak na području epidemiologije, ali, dodao je, po njegovim informacijama, ideja i namjena tog programa je u trećoj fazi cijepljenja te će pokazati punu funkcionalnost kad dođe 3,1 milijuna doza cjepiva i bude 20 tisuća cijepljenja na tjedan.

Na pitanje da komentira špekulacije o tome da je on novi ministar zdravstva, Ružić je rekao to sad nije realno. “U regiji smo s najlošijim pokazateljima covida u Europi, gradi se nova bolnica, vrlo intenzivno radimo na projektu trećoj faze nove bolnice, još držim nastavu i želim ostati u kontaktu sa strukom te držim dežurstva, a uza sve to sam pomoćnik rektorice riječkog Sveučilišta. Mislim da je to sasvim dovoljno obaveza zasad. Ustajem u pet ujutro i dajem maksimum”, rekao je.

Na pitanje bi li prihvatio poziv premijera za tu dužnost, Ružić je ponovio kako nije realno da ga pozove jer ima važnih poslova u Rijeci.