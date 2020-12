BRAVO ZA SVEĆENIKA IZ BERLINA! Skupio preko milijun kuna pomoći: ‘Nema ništa od vjere ako pasivno promatramo nevolju’

Na pitanje kome će preusmjeriti prikupljeni novac, fra Tolić odgovara da još nije donio konkretnu odluku, ali da je ideja da novac dođe direktno do onih korisnika kojima je pomoć doista potrebna

Svećenik fra Zvonimir Tolić voditelj je Hrvatske katoličke misije u Berlinu te je pokrenuo akciju pomoći za područja stradala tijekom potresa u Hrvatskoj. Njegova akcija polučija je zaista nevjerojatan odaziv. Za manje od 24 sata preko servisa PayPal prikupljeno je preko milijun i 200.000 kuna pomoći.

Na temu ove akcije portal Bitno razgovarao je osobno s fra Tolićem koji je na njihovo pitanje kako se odlučio na pomoć odgovorio da “ne treba pretjerano razmišljati kada je čovjek u nevolji nego da treba brzo reagirati”.

“Od naše vjere nema ništa ako pasivno promatramo nevolju. Prvu informaciju o potresu čuo sam tek oko 15 sati jer sam zbog obveza bio isključen od društvenih mreža i medija. Kad sam saznao otvorio sam svoj PayPal račun, objavio poziv na svom Facebook profilu i akcija je krenula u roku odmah.

Očekivao sam možda 10, 15, maksimalno 20 tisuća eura, ali se već u prvih pola sata prikupio toliki iznos da sam shvatio kako će ovo narasti do neslućenih razmjera. Sada imamo preko milijun kuna pomoći i Bogu hvala da smo prikupili ozbiljan novac. Ljudi me stalno zovu sa željom da pomognu. Ne uplaćuju samo Hrvati, ima i Turaka, Grka, Engleza, ljudi kojima uopće ne mogu dešifrirati porijeklo… uplaćuje se od jednog centa do više tisuća eura”, otkrio je svećenik za Bitno.

‘Cilj je da budemo konkretni i da novac ne bacimo u bunar’

Riječ je o akciji samo jedne Hrvatske katoličke misije, a svećenik navodi da njihovi vjernici i misije sudjeluju po cijeloj Njemačkoj. Na pitanje kome će preusmjeriti prikupljeni novac, fra Tolić odgovara da još nije donio konkretnu odluku, ali da je ideja da novac dođe direktno do onih korisnika kojima je pomoć doista potrebna.

“Svakako želimo biti vrlo transparentni, a lako je biti transparentan i razmišljati kad imamo oko čega. Cilj je da budemo konkretni, da novac ne bacimo u bunar, i da budemo korektni prema ljudima koji su uplatili, da taj novac stvarno dođe potrebitima. Također, ne bih volio sve dati na jedno mjesto ili jednoj instituciji, već kome god je potrebna – od građevinskog materijala i strojeva do redovitih potrepština.

Dolaze mi suze na oči, kako zbog patnje ljudi, tako i zbog velikog srca onih koji žele pomoći. Bogu hvala da se opet pokazuje da zlo nije dominantno premda ponekad izgleda da je prevladalo. Ogromna većina je spremna dati sve svoje resurse, i emotivne i materijalne, kako bi se pomoglo. To budi ponos u meni. Zahvaljujem se svima njima, od onih koji su uplatili najmanji cent do onih koji su uplatili tisuće, a onda i Bogu”, veli fra Tolić.

Kako pomoći?

Portal Bitno prenio je poruku fra Tolića koju je objavio na Facebook profilu s računima za uplatu pomoći.

“Uza sve nevolje, ova nesretna 2020. posljednjim trzajima se okomila na Petrinju, Sisak… Nikad kraju patnjama našeg naroda… Ne dajmo se! Budimo braća i sestre u nevolji i pomozimo unesrećenima. Naknadno ćemo vidjeti gdje je pomoć najpotrebnija i to s Vama podijeliti! Pomozimo zaustaviti suze, porušene kuće izgraditi, unesrećenima pomoći. Ne budimo jaki na riječima, nego na djelu! Zato svaki Euro, svaka sitnica, proslijeđeni link, status na mom profilu… Sve vraća osmijeh i toplinu. Mi to možemo i hoćemo!

Jedan od načina pomoći je ovdje: https://paypal.me/pools/c/8vAO9BHo2b

Ako netko nema paypal, možete uplatiti na naš misijski konto: Kroatische Katholische Mission Berlin, IBAN: DE09370601936004615016, BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: Spende Erdbeben Petrinja und Sisak ili novac osobno predati svećenicima u Berlinu”, napisao je fra Zvonimir Tolić na Facebooku.

