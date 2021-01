BRAT POLICIJSKOG NAČELNIKA OPTUŽENOG ZA UZNEMIRAVANJE POLICAJKI: ‘Poštuje načela, rekao mi je – Gogo, ne zovi me ako te zaustave!’

Brat policijskog načelnika kaže da optužbe koje se njegovu bratu stavljaju na teret nisu ni malo lake te navodi da su ga mediji osudili prije nego što je sud svoje odradio

Slučaj Matka Klarića, načelnika PP Gruda, koji je optužen sa seksualno uznemiravanje kolegica, svoj epilog će dobiti u ponedjeljak. Tada će disciplinski sud donijeti presudu.

Dok Klarić čeka odluku, podršku mu je javno iskazao Nezavisni sindikat MUP-a u kojem sumnjaju da policijskom načelniku smješta netko iz krim miljea ili čak od pojedini kolege, a tu je i podrška njegove obitelji.

Klarićev brat Goran Tušek o slučaju je javno progovorio za Dubrovački dnevnik i emotivno opisao što se sve obitelji događa u ovim trenucima. Brat načelnika kaže da obitelj prolazi veliki stres i da sve skupa proživljavaju.

“Dobio sam napade anksioznosti otkad je sve počelo, to razumije onaj koji je prošao nešto slično. Najružniji osjećaj na svijetu. Prvi dan kad mi se to dogodilo nisam znao što uraditi i u strahu i panici sam nazvao njega. Odmah je došao. Čvrsto me zagrlio i rekao: ‘Ne boj se brate, ja sam jak za obojicu!’ Boli me kad vidim da ljudi u komentarima napišu nešto loše o našoj majci te kako ga je odgojila. Oni što majku poznaju, znaju kakav smo odgoj imali. Boli me kad napišu svašta o njemu, a uopće ga ne poznaju”, govori Tušek za Dubrovački dnevnik.

Razočaran izjavom ministra Božinovića

Brat policijskog načelnika kaže da optužbe koje se njegovu bratu stavljaju na teret nisu ni malo lake te navodi da su ga mediji osudili prije nego što je sud svoje odradio. Smatra da je Klariću sada prišivena etiketa.

“Ne mogu vjerovati kojom brzinom te ljudi osude na osnovu teksta bez pokrića. Istina uvijek izađe na vidjelo, prije ili kasnije. Najviše me razočarala izjava ministra unutarnjih poslova, Davora Božinovića, koji ga je već prije suđenja osudio izjavom kako sankcija mora biti, a bez poznavanja pozadine slučaja. Mnogi ste vidijeli sporni oglas u kojem se traže ‘djevojke’ za rad na katu. Pitam se kakav je to oglas bez njegovog potpisa i pečata”, ispričao je Klarićev brat.

‘Sto puta mi je rekao: ‘Gogo, ako te zaustave, ne trebaš me zvati’

“Znate i sami kad mediji napišu nešto loše o nekom policajcu, mislim na lokalne medije, da 99 posto komentara bude u negativnom smislu. Ovo je jedan od rijetkih slučajeva da su građani stali na njegovu stranu, to jest na stranu policajca, jer svi znaju kakva je osoba.

Osoba otvorena srca, uvijek spreman pružiti ruku i pomoći, osoba za koju su svi ljudi jednaki, koja trenira djecu i usmjerava ih na pravi put, uči ih da budu bolji ljudi sutra, koja voli red, rad i disciplinu, takvog morala da ni meni, ni svom rođenom bratu ne bi napravio nešto ‘preko veze’ što se kosi s njegovim načelima. Sto puta mi je rekao: ‘Gogo, ako te zaustave, ne trebaš me zvati!’ Mislim da to dovoljno govori o njemu kao policajcu i njegovoj profesionalnosti. On je brat kakvog se samo može poželjeti.

Čak je i osnovana facebook grupa ‘Grupa za podršku Matku Klariću’ koja preko noći broji više od tisuću članova. Ovim putem želim se zahvaliti svim članovima grupe i ostalim ljudima koji su javno dali podršku. Hvala svima na silnoj podršci putem poziva i poruka”, rekao je brat policijskog načelnika za Dubrovački dnevnik.