BRAT FILIPA ZAVADLAVA PRIJE GODINU DANA IMAO ZNAKOVITU OBJAVU NA FACEBOOKU: Njegove riječi danas dobivaju sasvim drugi smisao

Zavadlavov brat zbog kojeg je ovaj, koliko je zasad poznato, ubio trojicu mladića u Splitu, na današnji dan prošle godine napisao je na Facebooku objavu koja tada nije izazvala bogzna kakve reakcije i utopila se u moru sličnih, ali je sada dobila sasvim drugi smisao

Hrvatska i dalje bruji o trostrukom ubojstvu koje se u subotu polijepodne dogodilo u Splitu kada je 25-godišnji pomorac Filip Zavadlav krenuo u krvavi osvetnički pohod gradom ubivši trojicu mladića, navodno preprodavača droge, koji su zbog duga ucjenjivali i maltretirali njegova brata. Kriminalistička istraga nad Zavadlavom je okončana i on će danas biti ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.

Istodobno, na društvenim mrežama Zavadlav i dalje dobiva podršku mnoštva građana koji smatraju da je uzimanjem pravde u svoje ruke učinio ono što splitska policija godinama nije. Sociolozi tvrde da taj fenomen govori o posvemašnjem gubtku povjerenja u institucije.

KONAČNO OTKRIVENO TKO STOJI IZA POKOLJA Ovo je Filip, mladi pomorac koji je pobio troje ljudi u centru Splita!

‘Lagano bi trebali navratiti s kalašnjikovima po svoje’

U tom smislu, znakovita je objava Zavadlavova brata na Facebooku prije točno godinu dana, a o kojoj piše Dalmatinski portal.

Brat Filipa Zavadlava zbog kojeg se ovaj, koliko je zasad poznato, odlučio obračunati sa skupinom mladića debelih kriminalnih dosjea, 13. siječnja prošle godine na Facebooku je prenio popis afera u Hrvatskoj u kojima su “zamračene” stotine milijuna kuna. Usto je napisao rečenicu koja tada nije izazvala bogzna kakve reakcije i utopila se u moru sličnih na društvenim mrežama, ali danas dobiva sasvim drugi smisao.

“Lagano bi mi ljudi trebali navratiti s kalašnjikovima po svoje, bar je moje skromno bezjako mišljenje na ovu temu”, napisao je tada brat Filipa Zavadlava.

PROCURILI NOVI DETALJI O SMAKNUĆIMA U SPLITU: Filip najavljivao obračun, a dosta otkriva i profil ubijenih

Slučaj koji bi mogao otvoriti ‘Pandorinu kutiju’

Govoreći u HRT-ovoj Temi dana o subotnjem pokolju u Splitu, sociolog Renato Matić s Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu kazao je kako ovaj slučaj može otvoriti Pandorinu kutiju.

“Hoće li ovaj konkretan slučaj za sobom povući razmišljanje ‘nema mi druge, idem i ja na taj način”, to ćemo tek vidjeti. Međutim, takva podrška, takav pritisak građana i takvu provala vlastitog nezadovoljstva, doista bi morala odgovornima u društvu, koji vode, upravljaju i donose odluke i o zakonodavstvu i o pravosuđu i u konačnici o policiji, biti jasna poruka”, kazao je Matić.

Za reakcije građana koji masovno daju podršku trostrukom ubojici iz Splita, Matić je rekao da je ta pojava “fascinantna u gotovo zastrašujućem smislu”.

“Moguće je govoriti o društvenoj stvarnosti u kojoj je povjerenje u institucije nisko – u Švedskoj je povjerenje u državu 70 posto, dok u Hrvatskoj u Vladu i Sabor nije više od 15 posto – i unutar koje ljudi ne očekuju da će država koja postoji za to, da bi im bila potpora i da bi ih zaštitila u takvim situacijama, zapravo to i učiniti. To je ono što bi u ovoj situaciji trebalo biti najveće upozorenje ljudima koji vode državu i koji na te podatke naprosto ne reagiraju”, kazao je sociolog Matić u Temi dana na HRT-u.

LJUDI KOJI POZNAJU SPLITSKOG UBOJICU KAŽU KAKO JE BIO IZLOŽEN MALTRETIRANJU: ‘Bilo je tu batina, ucjena, vjerojatno ga je to pribacilo…’