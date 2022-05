Pronalazak tijela na beogradskoj Adi Huji, za koje se pretpostavlja da je riječ o nestalom Splićaninu Mateju Perišu komentirao je umirovljeni zagrebački kriminalist Branko Lazarević. U razgovoru za RTL nekoliko je puta naglasio da je ljutit na hrvatsku i srpsku policiju.

"Koliko slučajeva, toliko je i iskustava. Ne poznajem taj dio Beograda, ali koliko vidim i koliko sam pratio u medijima, naširoko su tražili i ako se ne varam, tijelo je pronađeno, čini se, dosta blizu. U mojim svim izjavama koje sam ranije davao, govorio sam da sam pristaša takvom pristupu poslu kojim se zahvaća stotinu stvari, pa makar 99 posto toga bilo pogrešno i makar to bili promašaji. Ali uvijek ćeš nešto pogoditi i kliknut ćeš na jednom mjestu. Užasno je pogrešno ako se policija usmjeri i ako netko od šefova kaže: 'A, to je sigurno bilo tako…' i odmah se usmjeri u nekom pravcu. Treba ulazno zahvatiti istragu široko i metodom eliminacije ići lagano i odbacivati jednu po jednu stvar. Koliko ovdje vidim, a nešto malo sam imao sreće da sam ponešto i saznao te ponešto materijala imao u rukama, griješila je i srpska i hrvatska policija. To sam govorio u nekoliko navrata", tvrdi Lazarević.

Jedna od grešaka je i to što hrvatska policija i nije bila, prema njegovu mišljenju, previše uključena u istragu. "Ali, meni se čini da dvije policije i nisu previše surađivale. Mislim da Srbija i Hrvatska imaju sporazum o nekoj pomoći i ne znam što piše u tom sporazumu, ali ako već imaju neki sporazum, onda trebaju surađivati. Na temelju onoga što je meni dostupno, toga nije bilo. Teško mi je reći bi li Matej bio živ da se išlo drugačijom metodom, to ne znam. Pitanje je kad je on umro i pitanje je bi li ga pojedine metode spasile. Ali trebalo je ići onom: 'Prihvati se posla odmah!'", govori Lazarević.

'Bilo je propusta. Volio bih da me netko pozove na odgovornost'

Dodaje da je u ovom slučaju bilo velikih propusta: "Volio bih da me netko iz policije pozove na odgovornost. Čini mi se da je bilo mnogo bilo praznog hoda, to je moja pretpostavka i užasno je reći da nisu znali što treba 'delati'. Za badava što je naš hrvatski policajac lijepo odjeven s kravatom, ali Mateja Periša tada nije bilo pa nije bilo. Tu se ja malo naježim. Pitanje je kad je on umro, bi li ga spasilo ono o čemu ja govorim. Ali ako si poduzeo sve i odmah, onda si čist i pred etikom, Bogom i strukom, ali čini mi se da nisu poduzimali sve", istaknuo je kriminalist.

Otkrio je i je li moguće da njegovo tijelo ispliva pet i pol mjeseci nakon nestanka. "Jest. to je prirodan tijek stvari. Predlagao sam da netko policije, bilo srpske ili hrvatske, napravi analizu koliko je bilo utapljanja u zadnje dvije godine i koliko se ljudi pojavilo na površini i zašto Matej nije? Stjecajem okolnosti, kao kriminalist sam se time nešto malo bavio i nešto o tome znam. Ako dođe do utapanja, tada se u probavnom traktu događaju kemijske reakcije i stvaraju se plinovi te tijelo jednostavno ispliva, pojavi se. Vrijeme, kada će se tijelo pojaviti od trenutka smrti, ovisi o nekoliko čimbenika kao što je temperatura vode. Ako je tijelo negdje zapelo, neće se nikad pojaviti. Ako je tijelo na dnu, ono će se obično maksimalno za tjedan dana pojaviti. Zašto se on nije pojavio, ne znam i o tome treba razmišljati", tvrdi Lazarević.

Uzrok smrti nemoguće utvrditi?

Zapitao se zašto tijelo nije pronađeno ranije, ako su angažirani ronioci, ali je i dodao da ne želi donositi ozbiljnije zaključke, jer je malo vremena prošlo od otkrivanja tijela, a obdukcija još traje.

"Treba pokušati otkriti uzrok smreti. Ako se radilo o klasičnom utapanju, koliko se razumijem u sudsku medicinu, to je nemoguće utvrditi zato što se događaju određene promjene. Ako je, ne daj Bože, ranjen, ako je netko pucao i Matej je možda pobjegao od nekoga skakanjem u vodu misleći da će se kao vaterpolist spasiti, i ako ima rupu u tijelu, to se uz uznapredovale truležne promjene teško može prepoznati. Takve rane od projektila teško će se prepoznati, osim ako projektil nije zahvatio kost, rebro, kičmu", zaključuje kriminalist Lazarević.

