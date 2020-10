BRANKO BAČIĆ PORUČIO: ‘HDZ se zalaže za istražno povjerenstvo u vezi afere Janaf, ali trebamo točno definirati djelokrug rada’

‘Na ovaj način, kako ja to iščitavam, mislim da su to ovlasti na razini OZNA-e, mislim da bi gospodin Ranković bio vrlo počašćen kada bi imao ovakve ovlasti kao što su tu propisane, kazao je Bačić

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u utorak da se HDZ zalaže za istražno povjerenstvo u vezi “afere Janaf”, ali samo za povjerenstvo koje će točno utvrditi anomalije koje istražuje, i najavio da će stajalište o tome biti donijeto vrlo brzo.

“O tome ćemo vrlo brzo donijeti svoj stav. Mi se zalažemo za istražno povjerenstvo koje će točno utvrditi koje su anomalije, ali u kojem točno određenom pitanju. Ovako općenito postavljenim pitanjima nisam siguran da možemo kvalitetno odgovoriti”, rekao je novinarima Bačić uoči sastanka parlamentarnih stranaka u Vladi.

‘Treba se točno definitirati djelokrug rada’

HDZ se zalaže za povjerenstva za pitanja od javnog interesa i smatra da treba točno reći kakvo je određeno pitanje za koje će se osnovati istražno povjerenstvo, dodao je.

“Mi jesmo za to da se osnuje povjerenstvo, ali trebamo točno definirati njegov djelokrug rada. Na ovaj način, kako ja to iščitavam, mislim da su to ovlasti na razini OZNA-e, mislim da bi gospodin Ranković bio vrlo počašćen kada bi imao ovakve ovlasti kao što su tu propisane”, kazao je Bačić.

Na prvi pogled mu se čini da si je povjerenstvo dalo ovlasti vrlo načelne prirode, a u Zakonu o istražnim povjerenstvima stoji da se u pravilu povjerenstvo osniva za točno određena pitanja, a ne za istraživanje anomalija u društvu.

‘Stav ćemo donijeti u dogovoru s koalicijom’

No, pritom je odbacio ocjenu novinara da, prema onome što govori, HDZ neće podržati povjerenstvo. “Nisam to rekao, mi ćemo kada proučimo cjelokupni tekst zajedno s ostalim strankama vladajuće koalicije donijeti naš stav”, kaže Bačić.

Također je komentirao izostanak Josipa Đakića (HDZ) iz Sabora zbog zaraze koronavirusom. “Mi ćemo glasovati idući tjedan neovisno o tome bude li Đakić izašao iz bolnice ili ne. Vladajuća većina je stabilna”, poručio je.

Predstavnik talijanske nacionalne manjine i potpredsjednik Sabora Furio Radin, na pitanje trebaju li ministri koji su posjetili “klub” u Slovenskoj 9 dati ostavku odgovorio je kako ne zna što su ministri ondje radili, ali ako su samo pili kavu onda ne trebaju dati ostavku.

