BRANKO BAČIĆ POHVALIO DONOŠENJE ZAKONA O OBNOVI: ‘Ne vjerujem da bi itko podržao zakon, ako misli da je loš’

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić zadovoljan je donošenjem Zakona o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa te je istaknuo da se ‘pokazalo ispravnim što je Vlada usvojila značajan broj amandmana’, a osvrnuo se i na donedavne saborske zastupnike koji će primati plaću po modelu ‘šest plus šest’

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izrazio je u petak zadovoljstvo jer je Zakon o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa prihvaćen velikom većinom glasova rekavši kako to pokazuje da je dobar i da će pomoći građanima da čim prije obnove svoje zgrade. Od 138 nazočnih zastupnika, za zakon je danas glasovalo njih 124, suzdržanih je bilo deset, protiv četvero.

“S druge strane pokazalo se ispravnim što je Vlada usvojila značajan broj amandmana, 42 u potpunosti i šest djelomično koje su predložili zastupnici oporbe i vladajuće većine te time pokazala uključivost i spremnost na dijalog kako bi se, prije svega, zbog interesa stanovnika područja oštećenog potresom moglo čim prije pristupiti samoj obnovi”, rekao je Bačić.

Bačić je rekao kako mu je pomalo nerazumljiv stav zastupnika Kluba SDP-a koji je neposredno u stanci prije samog glasovanja tvrdio kako je zakon loš, neprovediv i da građani čije su zgrade oštećene ne znaju kako i kada će se njihova obnova završiti, a potom su zakon prihvatili. “Ne vjerujem da bi itko podržao zakon, ako misli da je loš”, rekao je Bačić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Zapošljavanje bivših zastupnika

Osvrnuo se i na činjenicu da će 38 saborskih zastupnika koristiti pogodnosti modela “6 plus 6” te uživati pravo da nakon prestanka zastupničkog mandata šest mjeseci primaju punu zastupničku plaću, a šest mjeseci polovicu tog iznosa podsjetivši kako je njihov status reguliran s dva zakona – Zakonom o izboru zastupnika u Hrvatski sabor i Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Primanje plaće po modelu “6 plus 6” predviđen je prvim zakonom, a drugim je propisano gdje i na koji način zastupnici mogu raditi nakon prestanka mandata i vrlo je ograničavajući jer, ako se zaposle u pojedinim tvrtkama, kompanijama i poduzećima koje su povezane sa državnim tijelima, to može predstavljati potencijalni sukob interesa.

“To je ograničavajući faktor i mislim da bi trebalo razmisliti kako i na koji način olakšati i ‘olabaviti’ te zakonske odredbe kako bi zastupnici i veliki broj državnih dužnosnika mogli nakon prestanka mandata zaposliti se u nekoj tvrtci s kojom zasniva radni odnos u skladu sa svojom stručnom spremom”, smatra Bačić.

Tvrtke pod lupom medija

Postoje, kaže, tvrtke koje bi prihvatile državnog dužnosnika na rad, ali bi se našle pod lupom medija i javnosti pa se libe toga, a s druge strane dužnosnicima bi trebalo omogućiti da, ako se ne mogu vratiti na prijašnje radno mjesto, pronađu novo sukladno svojoj stručnoj spremi i sposobnostima.

“Stoga bi trebalo razmisliti da se takve zakonske odredbe ‘olabave’ kako bi se dužnosnicima omogućilo da nakon prestanka obnašanja dužnosti mogu ponovno raditi na prijašnjem radnom mjestu. Često postoji njihova želja, ali postoje bizarne situacije gdje nije bilo moguće vratiti se na prijašnje radno mjesto i morali su prihvatiti model “6 plus 6″ svjesni da će ta činjenica izazvati odioznost prema njima i državnim dužnosnicima općenito”, rekao je Bačić. Doznaje se i kako će HDZ-ov glasnogovornik Zoltan Kabok obnašati i dužnost glasnogovornika Kluba zastupnika HDZ-a, sukladno pravilniku o radu Kluba.