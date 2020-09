BRANKO BAČIĆ O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA AFERU JANAF: ‘Ne vidim da je ijedno povjerenstvo nešto istražilo i riješilo’

Bačić kaće kako će HDZ na razini stranke napraviti svojevrstan pravilnik kroz koji bi prolazili svi dužnosnici, kako se ne bi dogodilo ono što se trenutno događa u Hrvatskoj

Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a i potpredsjednik te stranke Branko Bačić u Novom danu N1 televizije je komentirao raspravu između premijera i predsjednika vezano za aferu Janaf.

“Ne bih rekao da se radi o prepucavanju, takav se dojam stječe. U sadržaju onoga što govori predsjednik i onoga što govori premijer, to su dva bitno različita pristupa u obnašanju vlasti u Hrvatskoj. Ono što predsjednik Vlade od prvog trenutka naglašava, da on nije upoznat ni s jednim izvidom koji provodi policija i USKOK pa tako i s izvidima u aferi Janaf i to je jedino moguće i zakonito. Sve drugo bi bilo kršenje zakona”, kaže Bačić.

Ne slaže se s Milanovićem

Komentirao je Milanovićevu izjavu da je trebalo uhititi u trenutku kad se događala predaja mita. “Ne slažem se s predsjednikom, čuli ste što o tome govore stručnjaci kaznenog prava. U onom trenutku kad izvidi završe i kad institucije budu imale osnovane sumnje i kad se donesu rješenja, u tom trenutku je u redu obavijestiti prvog čovjeka Vlade”, kaže Bačić.

“Možda su oni već tada znali da će nastavak i praćenje gospodina Peteka odvesti negdje. Mogu samo pretpostavljati iz onoga što sam čitao. Zato je lijepo rekla ravnateljica USKOK-a gostujući neki dan u jednoj od emisija da tada još uvijek nisu imali dovoljan broj dokaza. Je li to napravljeno pet dana prije ili dva mjeseca kasnije, apsolutno je irelevantno”, dodao je Bačić.

Upitan je li premijer trebao biti obaviješten o tome da je Kovačević pod mjerama, Bačić je odgovorio: “Nisam kaznenopravni stručnjak ne znam kakve su obveze u tom smislu, ali treba se ponašati u skladu sa zakonom.

Prije svega, moj status ovisi o onome kako se ponašam, kako nastupam, kako govorim i poštujem li Zakone Republike Hrvatske. Sa svoje pozicije mogu reći da se ne bojim da bi obavio neki razgovor u prolazu s osobom koja je pod mjera. Treba li zbog integriteta predsjednika Vlade i predsjednika Republike obavijestiti, to je pitanje za pravne stručnjake”, kazao je.

‘Mi smo živo zainteresirani doznati tko je probijao mjere’

Komentirao je i zahtjeve oporbe za formiranjem saborskog istražnog povjerenstva, rekavši kako je HDZ otvoren za sve prijedloge i kako im ne pada na pamet vršiti pritisak na tijela progona.

“Mi ćemo vidjeti prijedlog odluke oporbe o osnivanju istražnog povjerenstva i u ovisnosti o tome ćemo donijeti konačan stav. Bez da sam pogledao ono što su oni predložili, mi smo živo zainteresirani da se dozna tko je i na koji način određene mjere probijao.

Ja ne vidim da je ijedno Povjerenstvo u Hrvatskom saboru nešto istražilo i riješilo”, dodao je Bačić.

Kaže kako će na razini HDZ-a napraviti svojevrstan pravilnik kroz koji bi prolazili svi dužnosnici, kako se ne bi dogodilo ono što se trenutno događa u Hrvatskoj.

Odgovorio je i na pitanje bi li se vladajuća većina mogla povećati.

“Mi iz Kluba HDZ-a s nikim na tu temu ne razgovaramo. Ako netko od zastupnika iz Sabora ima namjeru podržati tu Vladu, mi smo za to otvoreno. Adresa za to je predsjednik HDZ-a. Mi u ovom trenutku imamo većinu. Ona je tijesna, ali je stabilna. Ako netko ocjenjuje da je ovo što Vlada čini dobro za Hrvatsku, ako to želi podržati, dapače. Ali to će priopćiti predsjedniku Vlade i HDZ-a”, zaključio je Bačić.