BRANKO BAČIĆ O MJERAMA VLADE PROTIV KORONAKRIZE: ‘Dosadašnje potpore gospodarstvenicima bile su izdašne’

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je u četvrtak da će vladine mjere za gospodarstvenike biti produžene te ustvrdio kako su i dosadašnje potpore za očuvanje radnih mjesta i očuvanje likvidnosti poduzetnika bile izdašne.

Bačić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru podsjetio kako je i predsjednik Vlade Andrej Plenković danas najavio da će mjere koje su sada na snazi, a koje se odnose na gospodarstvenike, biti u siječnju produžene.

“Za to je potrebno osigurati oko pola milijarde kuna, prema podacima koji su se odnosili za studeni”, rekao je Bačić. Podsjetio je i da je u posljednjih devet mjeseci, otkada je proglašena epidemija koronavirusa, za tu namjenu izdvojeno deset milijardi kuna.

‘Za svakog zaposlenika izdvojeno je 4.000 kuna’

Bačić je također poručio da će vlada i resorno ministarstvo pratiti daljnji razvoj situacije te – u ovisnosti o oštrini tih mjera kojima se na određeni način ograničavaju poslovne aktivnosti poduzetnika – eventualno donositi nove mjere.

“U ovom trenutku, osim nastavka postojećih mjera, koje su izdašne i podržala ih je vrlo velika većina poduzetnika, one su i primjerene. Ako bi bilo značajnijih novih mjera, kojima bi se to proširilo i na druge djelatnosti, a koje do sada nisu bile obuhvaćene, vlada će intervenirati”, kazao je.

‘Tu su i fiksni troškovi poput režija i najmova’

Podsjetio je da je sada poslodavcima za svakog zaposlenika izdvojeno po četiri tisuće kuna na što su i oslobođeni plaćanja davanja , što znači da je trošak za državni proračun oko 5600 kuna. Pored toga, tu su i fiksni troškovi kao što su režije i najmovi, dodao je.

“U ogromnom postotku ukupnih troškova tih poduzetnika, Vlada je, pružanjem potpore za očuvanje radnih mjesta i potporom koja se odnosi na plaćanje fiksnih režijskih troškova, jako puno učinila”, ocijenio je Bačić.

Bačić, Stier i Grlić Radman za blagdane ostaju doma

Na pitanje gdje će proslaviti predstojeće blagdane, Bačić je odgovorio da će ih provesti u krugu obitelji u Korčuli, a dio vremena će biti i u Zagrebu. “I u Korčuli i u Zagrebu bit ću isključivo uz svoju obitelj i nemam nikakvih planova”, kazao je. I saborski zastupnik Davor Ivo Stier rekao je da će Božić proslaviti u krugu obitelji u Samoboru.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je novinarima da je kanio za blagdane putovati, ali svakako će poštivati epidemiološke

mjere i preporuke.

“Moramo se ponašati odgovorno jer vremena nisu lagana. Ja imam brojnu obitelj i uvijek smo se nas više od 20 nalazili za Badnjak, međutim, sada to više neće biti moguće i morat ćemo se nekako ograničiti”, poručio je. Naveo je i da će, kako je Nacionalni stožer Civilne zaštite preporučio, Božić će provesti u najužem obiteljskom krugu, do deset članova obitelji, doma u Zagrebu.

“Što manje kontakata, to ste sigurniji da niste dobili virus tako da treba izbjegavati velika skupljanja, držati fizičku distancu, boraviti više na zraku ili provjetravati stambene prostorije i što manje boraviti zajedno u većim skupinama”, rekao je.

“Navikli smo i ići na polnoćku, u punu crkvu, ali sada to neće biti moguće. Moramo se držati propisa inače nećemo moći prebroditi krizu, a ona se može prebroditi ovakvim odgovornim ponašanjem”, poručio je Grlić Radman.