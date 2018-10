BRANKO BAČIĆ: ‘Kad bi se optužbe pokazale točnima, Brkićeva pozicija u značajnoj bi se mjeri promijenila’

Branko Bačić tvrdi da će se Brkićeva pozicija promijeniti ako se optužbe dokažu, a kad je riječ o istražnom povjerenstvu ističe kao ni jedno do sada nije postiglo nikakv uspjeh

“Nije važno vjerujem li ja Brkiću ili ne. Kad bi se pokazale točnima ove optužbe koje se javljaju u medijima, to u značajnoj mjeri mijenja njegovu poziciju”. Riječi su to kojima je šef zastupnika Kluba HDZ-a Branko Bačić komentirao situaciju vezanu uz svog stranačkog kolegu.

Pritom se još jednom osvrnuo na zahtjev oporbe za povjerenstvom koji bi istražilo slučaj Afere SMS ističući kako on do njih nije stigao. Također navodi da protiv povjerenstva nema ništa, ali da nije nužno da ono provodi istrage kad za to postoje institucije.

“Povjerenstva dosad nisu postigla nikakve uspjehe, osim promocije pojedinih političara”, rekao je Bačić, dodavši da bi, ako postoji potreba da se definiraju i utvrde okolnosti oko eventualnog curenja informacija i zloporabe sigurnosnoga sustava, bilo dobro da se obuhvati cjelokupno razdoblje.

Sastanci s Todorićem

Što se tiče odlaska Marije Puh sa svih funkcija u HNS-u i prelazak u redove Milana Bandića, Bačić je rekao da to ne mijenja ništa. “Ja sam s njom razgovor obavio još prije, ona je rekla da će ostati uz vladajuće i da će podržavati rad Vlade”, rekao je Bačić.

Upitan za komentar na objavu Ivice Todorića na blogu, da je sa Zdravkom Marićem obavio nekoliko tajnih sastanaka, Bačić je rekao da nije znao za nikakve sastanke, piše N1