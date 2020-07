BRANKO BAČIĆ: ‘HDZ već danas počinje pregovore, Domovinski pokret će se morati malo presložiti’

Andrej Plenković najavio je kako bi do 15. kolovoza mogli imati novu Vladu i vladajuću većinu, no Bačić uvjerava kako bi do toga moglo doći i ranije

HDZ-ov Branko Bačić gostovao je u Novom danu N1 televizije gdje je objavio kako će HDZ već danas započeti pregovore s koalicijskim partnerima te dodao kako Plenkovićevoj stranci izborni rezultat omogućuje brzo sastavjanje vladajuće većine, odnosno Vlade.

“Možemo s dosadašnjim koalicijskim partnerima… Čačić je dugo s nama koalirao. Imamo dovoljno za predložiti mandatara. Za podebljavanje vladajuće većine bit će vremena koje je pred nama”, rekao je Bačić.

I sam je priznao kako je bio zatečen premoćnom pobjedom HDZ-a te ga zato čudi što Domovinski pokret i dalje šalje poruke da ne mogu sastaviti vladu.

‘Domovinski pokret će se morati malo presložiti’

“Vidjet ćemo kako Domovinski pokret razmišlja. Teško da možemo razgovarati o bilo čemu kada ostvarite sjajan rezultat. I sam Domovinski pokret morat će se malo presložiti i shvatiti da osvajanje 66 mandata treba uvažavati i poštivati. Vjerujem da su bili šokirani, pa i ljuti, ankete su im davale više nego što su na kraju dobili. Svjedoci smo da su im građani dali manje nego ankete”, rekao je Bačić.

Na pitanje ima li u Domovinskom pokretu osoba s kojima bi HDZ razgovarao o suradnji, Bačić je rekao kako u stranci nisu skloni na pojedinačne razgvore ni sa kim. Dodao je kako vjeruje da će pregovorima HDZ brzo doći do većine u Hrvatskom saboru.

Moguća suradnja s IDS-om

Što se tiče prihvatljivih partnera, Bačić kaže kako je za HDZ to i IDS za koji navodi da je često s njima surađivao na projektima te da su otvoreni za razgovore vezano za teritorijalni preustroj Hrvatske.

Komentirao je poraz SDP-a, rekavši kako stranci “nedostaje supstance kad je u pitanju politika”. “Zeleno-lijeva koalicija uzdigla se na ramenima SDP-a, kojemu fokus u kampanji nije bio na vlastitim politikama”, rekao je Bačić te dodao da je SDP još uvijek velika stranka i na njima je kako će se konsolidirati.

Andrej Plenković najavio je kako bi do 15. kolovoza mogli imati novu Vladu i vladajuću većinu, no Bačić uvjerava kako bi do toga moglo doći i ranije. “Imat ćemo 76 ruku, dovoljno ruku za imenovanje vlade… Već sutra treba početi raditi za Hrvatsku i za Zagreb”, zaključio je Bačić.