BRANKO BAČIĆ BRANI KRSTIČEVIĆA: ‘Sama činjenica da je nešto krivo upisano nije razlog da bi se vlada trebala napustiti’

Zbog zatajenja imovine u imovinskim karticama iz Plenkovićeve je vlade dosad otišlo četvero HDZ-ovih ministara

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je u četvrtak kako sama činjenica da je nešto pogrešno upisano u imovinskoj kartici nije razlog za odlazak iz Vlade te da je do odlaska pojedinih ministara dolazilo jer su kroz određeno vrijeme dali više različitih verzija krivog tumačenja stanja svojih imovinskih kartica.

“Sama činjenica da je nešto krivo upisano nije razlog da bi se vlada trebala napustiti, nego činjenica da je kroz određeno vrijeme dato nekoliko različitih verzija tog krivog tumačenja bio razlog zbog čega je dolazilo do ostavke pojedinih ministara”, rekao je Bačić novinarima prije početka sastanka koalicijskih partnera u Vladi.

JOŠ JEDAN MINISTAR IMA PROBLEM S IMOVINSKOM KARTICOM! Krstičević prepolovio vrijednost vikendice kod Šibenika

MINISTAR MARIĆ OTKRIO ZAŠTO MINISTRI ‘PADAJU’ NA IMOVINSKIM KARTICAMA: ‘Malo mi je nevjerojatno da je netko to ukinuo’

Vezano za propuste u imovinskoj kartici ministra obrane Damira Krstičevića rekao je i da je Krstičević sam kazao da je pogriješio te da će to ispraviti. Drži i da to treba ispraviti svaki dužnosnik nakon prve uočene greške.

Zbog zatajenja imovine u imovinskim karticama iz Plenkovićeve je vlade dosad otišlo četvero HDZ-ovih ministara – Lovro Kuščević, Goran Marić, Tomislav Tolušić i Milan Kujundžić.

“Mislim da će Krstičević, i ne samo on već i svi dužnosnici, pažljivo ispitati je li im pravilno ispunjena imovinska kartica. To je ono što sada očekujem od svakog dužnosnika HDZ-a”, istaknuo je Bačić. Dodao je i da je on svoju prvi put ispunio prije 16 godina i sukladno zakonu je stalno i usklađuje te nikada do sada nije upozoren od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Izbacivanje Žunića iz HDZ-a u nadležnosti Visokog suda časti

Upitan treba li zbog afere vezane uz kupnju POS-ova stana iz HDZ-a izbaciti v.d. direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Krešimira Žunića zbog nanošenja štete stranci, Bačić je rekao kako on ne izbacuje iz stranke poručivši kako je to u nadležnosti Visokog suda časti HDZ-a.

“Pa ne izbacujem ja iz stranke. U HDZ-u postoji Statut, postoji Visoki sud časti – tijelo koje može procesuirati. To je na tijelu u čijoj nadležnosti jest procesuiranje da ocijeni jesu li stečeni uvjeti da se može pokrenuti stegovni postupak protiv Žunića”, rekao je Bačić dodvši međutim kako je činjenica da je Žunić napravio političku štetu stranci.

Žunić je za svega 975 eura po četvornom metru lani kupio stan iz APN-ova programa društveno poticane stanogradnje.