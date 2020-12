Stvarno, i zbog obitelji, zbog samih nas, zbog svih starijih ljudi, trebali bi se cijepiti. Ne smije biti ljudi koji će sumnjati u ovo, to je jedino rješenje s kojim mi možemo normalno živjeti, da se vratimo normalnim aktivnostima. Imam dva praunuka i veselim se susretima s njima, kazala je

Branka Aničić (81), štićenića Doma za starije Trešnjevka u Zagrebu prva je osoba u Hrvatskoj koja je primila cjepivo protiv koronavirusa.

“Upravo sam cijepljena. Mi smo presretni da je naš dom izabran i da sam ja prva i da stvarno krenemo u neki normalniji život, a nadam se da će to biti brzo. Brzo je cjepivo došlo, ranije nego smo se nadali. Trebamo svi prihvatiti cjepivo, i radi prijatelja i radi obitelji i radi naš samih. Cjepivo nisam ni osjetila, kao da ništa nije ni bilo. Moći ćemo se vratiti našim aktivnostima, uživati u našim parkovima, cvijeću. Stvarno, i zbog obitelji, zbog samih nas, zbog svih starijih ljudi, trebali bi se cijepiti. Ne smije biti ljudi koji će sumnjati u ovo, to je jedino rješenje s kojim mi možemo normalno živjeti, da se vratimo normalnim aktivnostima. Nadam se da ćemo uskoro to sve mi opet moći normalno proživjeti. Imam dva praunuka i veselim se susretima s njima. I tako bi i drugi trebali misliti, ne samo na sebe”, kazala je Branka Aničić.

Kazala je da joj nije bio nikakav problem da se prva cijepi.

“Ni slučajno. Malo sam iznenađena tolikim brojem fotoreportera, ali ništa me posebno nije uzbudilo. Kakav je osjećaj? Nevjerojatan, to ću tek sada malo proživljavati, jer se nisam ni snašla, bilo je na brzinu”, kazala je.

Dodala je kako su stvarno zadovoljni u Domu, te se zahvalila svim djelatnicima.

“Nadam se da se vidimo uskoro u boljim vremenima”, kazala je, a potom je upitana što s onima koji ne podržavaju cijepljenje.

“Nevjerni Tome neka o tome razmišljaju. Dnevno pratim sve. Njih treba netko uvjeriti, neka vide iz mojeg primjera. Možda čekaju da vide kako će se to sve skupa odraziti. Još jedan put sve vas pozdravljam i želim vam dobro zdravlje i da vas ništa ne ometa pa ćemo se vidjeti. Bok svima!”, poručila je Branka Aničić.

Nakon nje javnosti se obratio i liječnik koji je cijepio gospođu Branku.

‘Ovo je najsigurnije sredstvo koje imamo sada u borbi protiv epidemije’

“Ponosan sam što smo omogućili da oni kojima je cjepivo najpotrebnije budu ti koji će ga i prvi dobiti. Mi smo sretni što nam je takvo sredstvo na raspolaganju”, kazao je dr. Miro Hanževački, liječnik Doma zdravlja Zapad koji je ujedno i liječnik štićenika Doma za starije. Kazao je kako će se danas u ovom Domu cijepiti 20 korisnika, a idućih dana 110, iz ove prve pošiljke cjepiva.

“Ja ću se cijepiti kad dođe redoslijed na nas zdravstvene djelatnike. Ovo je najsigurnije sredstvo koje imamo sada u borbi protiv epidemije, nema ništa učinkovitije od cjepiva”, kazao je dr. Miro Hanževački.

Plenković: ‘Očekujemo da se kroz nekoliko mjeseci vratimo u normalan život’

Potom se javnosti obratio i premijer Andrej Plenković, koji je također svjedočio prvom cijepljenju.

“Sretan sam što je konačno započelo cijepljenje u Hrvatskoj. Napravili smo plan, kojeg je Vlada usvojila i proslijedila HZJZ-u, da se cjepivo ravnomjerno rasporedi kroz sve hrvatske županije. Ovih prvih 9750 doza ide onima najugroženijima i najizloženijima. Upravo zbog toga napravljen je ovakav plan i vjerujem kako ćemo kroz slijedeće tjedne širiti cjepivo kroz naše stanovništvo da se što više ljudi cijepi. Očekujemo da će uskoro odobriti i cjepivo Moderne i da se kroz nekoliko mjeseci vratimo u normalan život. Čestitam gospođi Aničić koja je bila prva koja je dobila cjepivo. Mislim da će sve većina građana cijepiti, ja ne vidim tu problem, mislim da je problem više figurativan nego stvaran”, kazao je Plenković.

Bandić: ‘Ovo je povijesni dan’

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić ustvrdio je kako je ovo povijesni dan.

“Dan kada se vidi sva prednost ulaska Hrvatske u EU. Pobijedili su znanstvenici, rad i europska solidarnost. Pozivam sve sugrađane da se odazovu cijepljenju, a kada prođe ovaj prvi val, kada se cijepe najugroženiji, ja ću biti prvi koji će se cijepiti, da budem primjer drugima”, rekao je Bandić.

Capak: ‘Otvaramo novo poglavlje u borbi protiv covida-19’

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, naveo je kako ‘od danas ujutro otvaramo novo poglavlje u borbi protiv covida-19’.

“Do sada su bile klasične metode, higijena, dezinfekcija, distanca i maske, ali od danas mislim da ćemo konačno riješiti problem ove bolesti. Nažalost, za to nam treba dosta vremena. Pfizerovo cjepivo će nam stiati do 9. mjeseca, naručili smo milijun doza. Do kraja ožujka stiže 270.000 doza, ali trebalo bi stići i Modernino cjepivo kojeg smo naručili također milijun doza. Nadamo se da će njihova prva doza biti veća od ove koju smo dobili od Pfizera. Nadamo se da ćemo zahvatiti čitavo stanovništvo i da do ljeta imamo puno mirniju situaciju. Želim vam staro normalno u 2021. godini”, kazao je Capak.

Dodao je kako je interes za cijepljenje ogroman.

“Ima jedna manja skupina stanovništva koja se iz razno raznoih razloga ne želi cijepiti, ali ja sam uvjeren da ćemo kroz idućih nekoliko mjeseci kod njih postići to da će promijeniti mišljenje i da će se na kraju većina njih cijepiti”, kazao je Capak.

Osvrnuo se i na nuspojave cjepiva.

“Imamo sustav praćenja nuspojava koji odlično funkcionira. Nuspojave se prijavljuju HALMED-u i to se sve prati. Cijela Europa je pokrenula nekoliko projekata za praćenje nuspojava jer je riječ o novoj bolesti i novom cjepivu”, rekao je Capak.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.