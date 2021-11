Posebno se sjećam Blage Zadre, uvijek je išao prvi i nas vukao. Bio sam 50, 60 dana na Trpinjskoj cesti i onda sam vozio hranu i ostalo za Vukovar, od Zagreba za Vukovar desetak dana. Grad je bio okružen pa smo išli preko kukuruzišta, pogodili su kamion, nisam stigao uzeti ni pušku, morali smo se maknuti od kamiona. On se zapalio, a sve je okolo bilo puno mina, kazao je za N1 televiziju jedan branitelj, Vukovarac, koji danas živi u Zagrebu, ali se na današnji dan vratio u posjetiti rodni grad.

'Traume su to...'

"Najviše pamtim prijatelja kojeg je pogodila tenkovska granata. Njih trojica su na Trpinjskoj cesti izgorjeli. Našao sam mu kosti, to mi se stalno vraća. Pogotovo na ovakav dan čovjek se sjeti, traume su to", kazao je i dodao: 'Često dođem u Vukovar, tu mama živi. Meni je Vukovar kao da se ništa nije promijenilo, a međuljudske odnose ne gledam. To je politika napravila. Ne mislim da politici odgovara da su podijeljeni, ali ne brinu previše da se napravi red. Ne možemo zaboraviti što su napravili, razorili su nas, oprostiti da, ali zaboraviti ne.'

Podsjetimo, u Vukovaru se danas obilježava 30 godina od sloma herojske obrane grada i agresije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojba u kojoj je poginulo i nestalo 2717 hrvatskih branitelja i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom. Prema nekim procjenama u Koloni sjećanja koja je danas prošla ulicama Vukovara bilo je nekoliko desetaka tisuća ljudi.

U koloni je bio i cijeli državnih vrh, predsjednik Republike Zoran Milanović, Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i vlade Andrej Plenković s brojnim ministrima. U koloni su bili i brojni saborski zastupnici, predstavnici političkih stranaka i brojne druge osobe iz javnog života.

Kolona je prošla Ulicom bana Jelačića, ispod vukovarskog Vodotornja čija je obnova završila prošle godine te se nalazi u funkciji Memorijalnog centra, a na kojem je još uvijek vidljivo 640 oštećenja izazvanih učestalim topničkim i drugim napadima na Vukovar u jesen 1991. godine.

Dok je kolona prolazila ispred zgrade Hrvatskog radija Vukovar djelatnici toga radija sa zvučnika su puštali tonska javljanja izvješća svoga urednika i novinara Siniše Glavaševića, koji je 20. studenoga 1991. godine ubijen na Ovčari zajedno sa 199 drugih žrtava.

Cijelo vrijeme dok je kolona sjećanja dostojanstveno prolazila Vukovarom sa zvonika župne crkve sv. Filipa i Jakova odzvanjala su zvona.