BRANITELJI SE OPET OBRUŠILI NA BAJAGU: Pozivaju na otkazivanje koncerta u Pločama: ‘Financiranje Bajage je otrovno i zlobno!’

Pločanski branitelji pozivaju organizatora i sponzora da otkažu nastup Momčila Bajagića na festivalu ‘od 2 do 2’

Pločanskim braniteljima nije se svidjelo to što bi Momčilo Bajagić-Bajaga trebao nastupiti na festivalu “od 2 do 2” u Pločama, pa su poslali priopćenje, prenosi portal Rogotin, u kojemu pozivaju organizatora i sponzora da otkažu Bajagin nastup. Peti po redu festival je organizirala Udruga studenata grada Ploča, a Bajagin nastup je predviđen 27. 7. Kao razlog zbog kojeg se protive nastupu Bajage, branitelji navode navodno dizanje morala srpskim vojnicima u Kninu 1993. godine, što je Bajaga više puta opovrgao.

U RAT SAM KRENUO SLUŠAJUĆI BAJAGU: Htio sam si dokazati da ne ratujem protiv Srba, nego zlih ljudi, a mi smo iz komunizma uzeli najgoru stvar!

‘Sokoljenje četnika’

“Od 1991. do 1995. trajao je u Hrvatskoj Domovinski rat. Na jednoj strani bili su oni koji su Republiku Hrvatsku doživljavali svojom domovinom, na drugoj strani bila je velikosrpska okupatorska armada, višestruko brojnija i puno bolje naoružana. Ova druga strana okupirala je trećinu Hrvatske, razorila i spalila gradove i sela koji su joj bili u dometu. Strana koja je branila Hrvatsku od okupatora svoje vojnike nazvala je braniteljima, jer su to i bili.

Uporni i nemajući se kamo povući, branitelji su počeli pobjeđivati. Poslije jedne takve pobjede, poslije akcije Maslenica u kojoj je oslobođen dio zadarskog zaleđa i put od Zagreba do Ploča skraćen s uobičajenih dvadesetak na oko 12 sati, borbeni moral drugoj strani, četnicima, znatno je opao. Trebalo je malo osokoliti četnike, pa je u Kninu organiziran 1993. godine ‘humanitarni koncert’ na kojem je, među ostalima, nastupio i ‘gospodin’ Momčilo Bajagić s vokalno-instrumentalnim sastavom Instruktori.

U operaciji Maslenica ubijeno je 127 hrvatskih branitelja. Njihovim ubojicama razonodu, opuštanje, osvježenje i radost nakon napornog ubijanja donosio je i ‘gospodin’ Bajagić, zapjevavši, među ostalim i ‘Kreće armija, najjača na svetu, kreće armija u osvetu i jednom zauvek armija srpska, i jednom zauvek sve će da vas smrska’ s drugim sastavom, sastavom Minđušari”, tvrde pločanski branitelji.

Zlobno financiranje javnim novcem Bajage

“Danas se do Zagreba putuje 4,5 do 5 sati. Možda netko ne pamti koliko se dugo putovalo od Ploča do Zagreba 1993. godine i zaboravlja da je one koji su to prouzročili ohrabrivao ‘gospodin’ Bajagić. Poneki putnik možda želi zaboraviti da su u Domovinskom ratu četnici ubili 14.000 ljudi, od čega preko 5.600 civila, 402 djeteta. Možda netko želi zaboraviti da su četnici ubili i sakrili tijela gotovo 1.500 ljudi koji se i dandanas vode kao nestali. Možda netko želi zaboraviti da je te ubojice u njihovu napornom ubijanju koncertom humanitarno podržavao ‘gospodin’ Bajagić.

Možda netko putujući sluša i glazbene uratke ‘gospodina’ Bajagića, to je privatna stvar svakog putnika. No, kad se javnim novcem financira nastup nekoga tko je osokoljavao okupatore i ubojice u Hrvatskoj, to već postaje otrovno, zlobno, nisko, podmuklo.”

Ne smeta im to što je Srbin

“Moralni higijeničari sad će se pozvati na antisrpstvo i nacionalističku zatucanost podnositelja zahtjeva zabrane nastupanja ‘gospodina’ Bajagića u Pločama, tvrdit će da je razlog traženja zabrane to što je Bajagić Srbin. Takvi argumenti ne da su promašeni, nego su niski, podli, zlobni i zlokobni: u Pločama i okolici već su nastupali i nastupat će pjevači, glumci… iz Srbije. Ne pada nam na pamet biti protiv nekoga samo zato što je Srbin, ne samo zato što nismo zatucani nacionalisti, već i zato što su za vrijeme velikosrpske agresije Hrvatsku branili i mnogi građani srpske nacionalnosti.

Ljude ne određuje rođenje u spolu, vjeri ili naciji. Ljude određuju njihovi postupci, izbori, odluke, propusti. Bajagić je bio donio svoje odluke, načinio svoje izbore. Možda bi danas volio da je drugačije odlučio, nevješto pravdanje i izvrdavanje koje možemo pronaći u medijima ukazuje na to. Ali, poslije pjevanja nema kajanja”, tvrde pločanski branitelji te dodali da pozivaju organizatora i sponzora da otkažu nastup Momčila Bajagića na festivalu „od 2 do 2“.

‘Nikad nisam pjevao tu pjesmu’

Podsjetimo, Bajaga je navodno pjevanje četničkih pjesama u Kninu 1993. već puno puta demantirao. “Već 10 puta sam rekao, nikad nisam pjevao tu pjesmu, nisam je ni čuo, a osobito je nisam napisao. Valjda bih se sjetio, nisam toliko ishlapio. Ovo sve nema nikakve veze ni sa mnom ni s glazbom, to su politički odnosi. Ja ne pratim ni u Srbiji političku situaciju, a kamoli u Hrvatskoj” rekao je prošle godine za N1, prije otvaranja varaždinskog Špancirfesta, kada je komentirao tadašnja događanja u Karlovcu gdje je zbog pritiska ratnih veterana otkazan njegov koncert.

