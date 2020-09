BRANITELJI SE OKUPILI NA KORANSKOM MOSTU: Nezadovoljni su pokušajem održavanja komemoracije za ubijene srpske rezerviste

300-tinjak branitelja okupilo se na mostu iako je Srpsko narodno vijeće u zadnji čas odustalo od komemoracije za 13 ubijenih srpskih rezervista na Koranskom mostu

Na mostu na Rakovcu se okupilo 300-tinjak nekadašnjih pripadnika ratnih postrojbi koje su sudjelovale u obrani Karlovca a pridružili su im se i građani, javlja KAportal.

Iako je Srpsko narodno vijeće u zadnji čas odustalo od komemoracije za 13 ubijenih srpskih rezervista na Koranskom mostu na Rakovcu u Karlovcu, te je događanje prebacilo u crkvu i na groblje u okolici, branitelji su se odlučili okupiti na mjestu sukoba i tragedije koja se dogodila na današnji dan prije točno 29 godina.

Za brojne Karlovčane je most na Rakovcu simbol obrane grada, a ne ubojstva za što je bio osuđen specijalac Mihajlo Hrastov. On je, podsjetimo na tom mjestu ubio 13 neprijateljskih vojnika za što je i pravomoćno osuđen odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, no uz prethodnu sudsku trakavicu dugu nevjerojatnih 20 godina.