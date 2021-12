Otok neokaljan masovnim turizmom, smješten u zadarskom arhipelagu između Dugog otoka i Ugljana, a turističke brošure ga opisuju kao tih, miran otok "rustikalnog šarma". Radi se o otoku Ižu, koji u posljednje vrijeme okružuje puno buke zbog svakodnevnog nadlijetanja vojnih aviona na kojima vježbaju vojni piloti iz baze Zemunik.

Buku je htio zaustaviti 54-godišnji branitelj Tomislav Govorčin jer je buka koju su stvarali avioni prilikom letova neprestano budili njegovu jednomjesečnu unuku. On je laserom ometao prelet aviona, ali su ga uočili piloti i prijavili, nakon čega je Govorčina posjetila policija. On je, pak, ubrzo postao heroj otoka budući da nitko od mještana ne želi da vojni piloti svakodnevno vježbaju iznad njihovih glava, no vojska ne namjerava promijeniti svoju rutu.

'Taj laser košta 50 kuna'

"Taj laser košta 50 kuna, njegov domet je tisuću metara uvrh glave, ako i toliko. A njihova priča je da lete na 5-6 tisuća metara, pa tko bi ih vidio? To je aviončić mali, da leti na toj visini nit bi ga tko čuo ni vidio. Dođu nam na 500 do tisuću metara iznad glave", rekao je Govorčin za RTL Direkt.

O tome koja je minimalna visina za dozvoljeno letenje iz MORH-a nisu znali precizirati, ali su za RTL Direkt kazali da se "svi letovi zrakoplova HRZ-a obavljaju u skladu s propisanim procedurama leta, odobrenim zračnim putevima i zonama od strane Hrvatske kontrole zračne plovidbe i uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera".

Mještani otoka žale se na višesatnu buku. "Često primjećujem to. A prave buku dosta veliku", požalio se i Ižanin Ljubo Orović za RTL Direkt.

"Ti i u svom miru, bereš masline, slušaš pticu kako piva i sad ti on odjedanput 'zviju, zvijuuu'. Kanaderi su ovdje non-stop. Dobro, kanader ima opravdanje, oni su stvarno korisni. Ali ovdje u ovom kanalu, između jedrilica, oni bez problema rade svoje pokuse, a imaš prostora brate mili, di nema nigdi nikoga", rekao je Miroslav Marelić.

Tražili su da se vježbe prebace na nenaseljeni dio otoka

Govorčin je zatim kazao da su najprije legalnim putem pokušali zatražiti da se vježbe premjeste iznad nenaseljenog dijela otoka. Protiv MORH-a su podigli kaznenu prijavu, poslali peticiju pučkoj pravobraniteljici, a pisali su i bivšoj vrhovnoj zapovjednici i njezinom nasljedniku. No, odgovora za Ižane nije bilo.

"Znate da su pali u Biljanima u zimu da su skoro ubili ljude i tako. Mislim da nije samo stvar buke, nego i osjećaj nesigurnosti jer ako vi stojite ispod njega jer ako znate, koja je to logika da i dalje lete ljudima iznad glave?", upitao je Govorčin, kojemu zbog svega prijeti kazna od pola godine do 5 godina zatvora.

Govorčin se, naime, na svoj potez odlučio zbog svoje jednomjesečne unuke koja nije mogla spavati jer su avioni stvarali buku i budili je. "Ja sam spreman i na zatvor i na sve. I vjerujte mi, borit ću se. Borio sam se i za ovu ludu državu", poručio je.

Otok Iž je i za vrijeme bivše države bio u trenažnoj zoni Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva. Mještani pamte i da su u dva navrata pala dva aviona te ne čudi da upravo buka aviona budi traume žiteljima ovog otoka.

'Laser zaslijepi pilote'

Godišnje se u Hrvatskoj bilježi 20-ak ometanja aviona laserom, uglavnom u zoni aerodroma dok su avioni u niskom letu. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća AIN, Danko Petrin, upozorio je da laser nije nimalo bezopasan.

"Jasno da ometa. Kada laser osvijetli pilotsku kabinu, je li kokpit, onda to zaslijepi pilote. To unutra sve bliješti i u tom nekom kratkom vremenu pilot praktički ne vidi. Jasno da ometa, međutim, za sada nemamo nekakve spoznaje da je zbog ometanja laserom došlo nekakvih katastrofalnih situacija", pojasnio Petrin.

Govorčin je zbog "protuzračne obrane" zaradio kaznenu prijavu za dovođenje opasnosti života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Ipak, na kraju se nada da će se sve brzo riješiti i da će se trenažni letovi preusmjeriti što dalje od Iža, ili bilo kojeg naseljenog mjesta.