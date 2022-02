Bruno Zorica Zulu, legendarni zapovjednik Domovinskog rata koji je obučavao ukrajinske specijalne postrojbe, za RTL je komentirao rat u Ukrajini, prije svega desant 150 ruskih padobranaca na zračnu luku Antonov.

"Taj potez je samoubojstvo. Ako padobranska postrojba izvrši desant na neki objekt bez postrojbe pješaštva da odmah zauzme okolo sve, to je žrtvovanje", kazao je, a nagađajući o motivima Rusa za tako nešto, kaže da su "možda poručili da mogu djelovati odmah na čitavom teritoriju Ukrajine, to je velika zabluda".

Komentirao je i to navode da nije bilo velikog otpora prilikom ulaska ruskih trupa u Ukrajinu.

'Mislim da ih puštaju pa da djeluju u pozadini'

"Mislim da ih Ukrajinci puštaju unutra da bi specijalne postrojbe Ukrajine djelovale u njihovoj pozadini, stvorili paniku i kaos, napali ih s leđa", kazao je i odbacio navode da ukrajinska vojska prodaje opremu i gorivo kao potpuno nemoguće.

Govorio je i o ukrajinskim specijalnim postrojbama.

"Ja sam bio pri bataljunu Azov, to je specijalni bataljun za djelovanje u neprijateljskoj pozadini. Momci su vrhunski i mislim da će napraviti veliki posao u neprijateljskoj pozadini", kazao je.

Frontalno nemaju šanse, ali...

Kazao je i da Ukrajinci nemaju frontalno šanse, ali da se svaki rat vodi da bi se zauzeo teritorij.

"Vodi se konvencionalni rat, to je osobno naoružanje kojeg Ukrajina ima. Dva milijuna ljudi im se javilo, plus domaći teritorij i teren... Trenutno je velika euforija u Rusiji kako su jaki, ali kad počnu stizati prvi mrtvački sanduci u Rusiju euforija će splasnuti i to je najgore", kazao je.

Kazao je i da se čuje s dečkima iz bataljuna Azov.

"Spremni su i već su na terenu", kazao je. Na pitanje koliko će trajati ruska invazija, kazao je onoliko koliko će Putin odlučiti, ali da misli da će se Rusija povući.