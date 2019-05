BRANITELJ KOJI KOPA PO SMEĆU OTVORIO DUŠU: ‘Tako prehranjujem obitelj, a mjesečno zaradim oko tisuću kuna’

‘Nije se dogodilo jedanput da sam u kontejneru našao potpuno ispravan LCD televizor, laptop, PlayStation, mobitel’

Bivši branitelj Domovinskog rata, koji je prije sedam godina proglašen nesposobnim za rad, a već godinu dana čeka odgovor na zahtjev za mirovinu, ispričao je za portal Vijesti.hr od čega živi. Naime, on kopa po smeću i tako prehranjuje svoju obitelj jer njegova žena prima invalidninu i to nije dovoljno da četveročlana obitelj preživi mjesec. Svaki dan na biciklu obilazi kontejnere i kaže da se u smeću može pronaći “od igle do lokomotive”. Tako, dok skuplja boce, nerijetko naiđe i na vrijedne stvari.

“Najskuplja stvar koju sam pronašao je bila bioptron lampa. Nju sam našao odbačenu nasred pločnika. Nisam ni znao što sam pronašao dok nisam provjerio na internetu. Tada sam shvatio o čemu se radi i koja joj je namjena. Nova košta oko 10.000 kuna, a ja sam ovu prodao jednom čovjeku iz Slovenije za 3.500 kuna. Bila je ispravna, ali je bio stariji model”, ispričao je za Vijesti.hr.

Ono što nađe prodaje na internetu

Stvari koje nađe proda preko interneta. U slučaju da je nešto pokvareno, on to popravi i proda. Ističe da ljudi često bacaju stvari koje nisu ni oštećene ni pokvarene.

“Nije se dogodilo jedanput da sam u kontejneru našao potpuno ispravan LCD televizor, laptop, PlayStation, mobitel… Zanimljivo je da ljudi takvu stvar čak ne ostave ispred kontejnera kao znak da je ispravno i da netko pokupi kome treba. Ja sam, dakle, potpuno ispravan televizor pronašao odbačen u kontejneru”, pojašnjava.

Tvrdi da često nađe i nakit pa pretpostavlja da to ljudi slučajno bace, a jednom je čak u džepu kaputa pronašao zlatno zubalo. Isprva je mislio da u pitanju nije pravo zlato, međutim, kada ga je odnio na procjenu shvatio je da se prevario jer ih je u jednoj trgovini za otkup zlata prodao za 1.800 kuna.

Mjesečno ovaj branitelj zaradi tisuću kuna, ali sve ovisi o tome što pronađe. No, uskoro slijedi “sušno” razdoblje za čovjeka koji prehranjuje obitelj uz pomoć smeća jer kako kaže, ljeto nije zahvalno za taj “posao” jer ljuti otputuju, grad je prazan pa je i samim time manje otpada.

