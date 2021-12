Optuženik za ratne zločine i bivši saborski zastupnik, Branimir Glavaš, najnovijom je objavom na Facebooku ponovno izazvao polemike. Ovog se puta obratio antivakserima.

"Ja sam se cijepio 2x, cijepit ću se i treći puta. Vi koji mi dolazite kući, ili hoćete popiti kavu u kafiću, ne dolazite mi kući, ili me ne zovite na kavu. Poštujem Vaš izbor, ali poštujte i Vi moj", napisao je Glavaš.

Naravno, uslijedila je žučna rasprava. U svega tri sata, skupilo se gotovo 300 komentara. Mnogi su mu zamjerili zbog stava, a bilo je i onih koji su na to gledali sarkastično. Jedan mu je pratitelj poručio da on "još uvijek slovi kao domoljub". Glavaš mu je odgovorio da to nema nikakve veze s domoljubljem.

Inače, Glavašu je u listopadu nastavljeno suđenje za slučajeve "selotejp" i "garaža", odnosno zločine nad osječkim Srbima, počinjene 1991. Sudski proces traje od 2007. godine. Iako je pravomoćno osuđen na osam godina zatvora, Glavaš je dio odslužio u BiH, a 2015. Ustavni sud je uvažio njegovu tužbu i pustio ga na slobodu, podsjeća Index.

Uz političke dužnosti, a bio je jedan od osnivača HDZ-a u Osijeku, Glavaš je tijekom rata došao do čina general-bojnika, a primio je i sedam državnih odlikovanja, koja su mu oduzeta nakon pravomoćne presude. No, predsjednik Zoran Milanović mu je u svibnju ove godine vratio čin i odličja.