BRANIMIR GLAVAŠ DAO POTPIS MILANOVIĆU: ‘On je čovjek kojem nitko ne može osporiti domoljublje. Fajter, mangup, diplomat’

Iako je prije mjesec dana rekao kako HDSSB neće podržati niti jednog predsjedničkog kandidata, Branimir Glavaš se ipak opredijelio

Predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš dao je u Osijeku potpis za predsjedničku kandidaturu Zorana Milanovića, javlja RTL.

‘Ima svoj stav’

“Ovaj moj potpis nije potpis za SDP nego za predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića. On je čovjek kojem nitko ne može osporiti domoljublje, čovjek koji ima svoj stav, dosad je pokazao da ono što radi, to i govori. Kod njega nema licemjerja ili laži. Pa bilo to nekome pravo ili krivo. Ja ga takvog prihvaćam. Smatram da je i fajter i diplomat. Kandidat koji ima u nogama dosta zagrebačkog asfalta. Mangup, političar, diplomat, a i domoljub i zbog toga ima moju potporu”, kazao je Glavaš nakon potpisivanja.

Ni Škori, ni Đapiću

Mnoge je iznenadio taj potez, jer je Glavaš na čelu desne stranke koja podržav aHDZ-ovu Vladu, koja je prije mjesec dana obznanila kako je na Glavnom odboru donijela odluku kako neće podržati niti jednog kandidata za predsjednika.

“Rasprava je vođena i o Kolindi Grabar Kitarović, i o Zoranu Milanoviću, i o gospodinu Škori i o gospodinu Anti Đapiću. To su četiri kandidata koja su se sinoć kroz raspravu iskristalizirala tijekom sjednice Glavnoga odbora, i stav je HDSSB-a taj”, rekao je prije mjesec dana Glavaš.