‘BRAK’ BANDIĆA I HDZ-A UOČI IZBORA DOBIO JOŠ MALO NA SNAZI: Gradskom imovinom upravljat će čovjek koji se dugo trudio biti nevidljiv

Dosadašnji v.d. pročelnik Zlatko Makar službeno je izabran za šefa Gradskog ureda za upravljanje imovinom, a posebno je zanimljivo da je on ujedno i član – HDZ-a

Grad Zagreb dobiva novog pročelnika Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada od 1. veljače 2021. Biti će to Zlatko Makar, do sada gotovo nevidljiv zaposlenik gradske uprave. Rješenje je potpisao Milan Bandić, a pročelnici su u gradskoj upravi njegov prvi, ključni krug suradnika. Nazivaju ju ih i – ministrantima. To su oni koji su upućeni u sve tajne, koji moraju znati što je zapravo u pozadini svih gradonačelnikovih manevara. Posebno je ovo bitan resor u ovom trenutku, i zbog saniranja štete u potresu, ali i zbog neprestanog mešetarenja gradskom imovinom, koja vrlo često služi kao jedan od ključnih instrumenata vladavine Milana Bandića.

Stoga je vrlo zanimljivo da je sada, nekoliko mjeseci uoči lokalnih izbora, na tu dužnost Bandićevog operativca za gradsku imovinu bude izabran – član HDZ-a.

Zlatko Makar je kao pravnik zaposlen u gradskim službama još 2001. godine, prvo je bio vježbenik, pa samostalni upravni referent na mjestu upravnog savjetnika, zatim je, od 2016. godine, bio voditelj Odjela za naknade i izvlaštenja u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. U rujnu prošle godine je privremeno raspoređen, kao v.d., na mjesto pročelnika Ureda za upravljanje imovinom, dok se ne provede – natječaj.

No, na natječaju je, očigledno, pomeo svu konkurenciju, ako je uopće bilo ikog da se usudio ići konkurirati za to mjesto bez dogovora iznutra, a ovih dana je potpisano i rješenje za njegovo imenovanje.

Činjenica da je HDZ-ovac tako visoko u Bandićevom gnijezdu već je jednom izazvala pomutnju, no, tada je to bio intrigantno – u suprotnom smjeru.

Kombinacija s Dragom Prgometom

Naime, uoči lokalnih izbora 2017. godine, kada je HDZ odlučio ponuditi kao kandidata za gradonačelnika poznatog liječnika, dugogodišnjeg člana HDZ-a koji je bio kratko napustio stranku i pokušavao nešto s vlastitom strankom, Hrid, a onda bio i u Mostu, Dragu Prgometa, nekako je stršalo da je Prgomet za šeficu Izbornog stožera izabrao Sandu Kulić Makar, angažiranu HDZ-ovku, čiji je suprug zaposlen kod Bandića, jer je Prgomet – što naravno zvuči gotovo komično iz ove perspektive – gradio predizbornu kampanju na distanciranju od Milana Bandića.

Kada je novinarka Jutarnjeg lista pitala Sandu Kulić Makar kako može voditi Prgometov protubandićevski stožer kad joj suprug radi kod Bandića, ona je odgovorila da je i on – dugogodišnji član HDZ-a, a neovisno o tome što radi visoko u gradskoj strukturi, Bandića viđa samo na hodnicima Poglavarstva.

„Moj suprug je član HDZ-a, a u Poglavarstvu je zaposlen još kao pripravnik prije 16 godina, napredovao je najprije u referenta, pa višeg referenta i nitko mu nije pomagao, niti je urgirao za njega te on nema obveza ni dugova prema nikome osim odgovornosti prema svom poslu.“, izjavila je Kulić Makar 2017. godine, te naglasila kako, osim njezinog supruga, još puno članova HDZ-a radi u gradskim tijelima.

U međuvremenu je Drago Prgomet ostvario slabašan rezultat na izborima, a kasnije je ipak postao predsjednik Gradske skupštine iz redova HDZ-a, prestao se praviti da kontrira Bandiću, požrtvovno je održao uz pomoć HDZ-a Bandićevu većinu i držao ljestve Milanu Bandiću za sve projekte koji će još dugo godina ostavljati negativne posljedice za grad Zagreb, od izmjena GUP-a do izgradnje žičare, ali i stavljanja na bubanj vrijedne gradske imovine, od Gredelja do Bloka Kvatrić.

Prgometova suradnica Sanda Kulić Makar, angažirana članica HDZ-a iz Gornje Dubrave, bila je kratko vrijeme zastupnica u Saboru, a potom je izabrana za pomoćnicu ministra pravosuđa Davora Bošnjakovića, a na tom je mjestu ostala i danas, kod ministra Ivana Malenice. U imovinskoj kartici je navedeno da se u međuvremenu razvela, no, pojedini članovi HDZ-a koje smo pitali o političkom angažmanu Zlatka Makara i dan danas ga pamte prije svega kao supruga Sande Kulić. Nju se uvijek smatralo jače i jasnije politički profiliranom.

Obrazlagao rasprodaju gradske imovine

Jedni za njega kaže da je solidan pravnik, da razumije materiju, drugi upozoravaju da su iza njega i neki neuspjesi (spominje se predmet o povratu imovine kod hotela Antunović), no, sigurno je da je kroz dugi niz godina rada u Bandićevoj „tvornici“ stekao vještine koje su potrebne Milanu Bandiću u ovom kriznom trenutku njegove vladavine. Zanimljivo je da je već njegov izbor na mjesto v.d. pročelnika izazvalo val nezadovoljstva među zamjenicima i pomoćnicima, jer se smatralo da je stručnija Jelena Bulum – koja je u Bandićev tim stigla iz DORH-a. Makar je nastojao biti nevidljiv, bez javnih istupa – što se može i doslovno potvrditi jer gotovo uopće nema njegovih fotografija, no sada je izabran na poziciju na kojoj će morati biti vidljiv, i istupati i javno braniti poteze Milana Bandića. A to se kod Bandića nikada ne postaje tek tako.

Nakon što je u listopadu prošle godine zagrebačka opozicija digla glas zbog najava da se planira rasprodaja gradske imovine – konkretno zemljišnih kompleksa poput Gredelja, Paromlina Zagrepčanke i kompleksa bivše tvornice Badel kod Kvaternikovog trga, za Deutsche Welle je situaciju objašnjavao upravo Zlatko Makar, tada još v.d. šef gradske imovine i ustvrdio da se radi o imovini „koja nije od strateškog interesa“ za Grad. „Napominjemo da se radi o velikim kompleksima u okviru kojih će se na adekvatan način prilikom realizacije projekata voditi računa o objektima javnog interesa koji se planiraju graditi, tako da njihova realizacija nije upitna, te će se pravilnim planiranjem zadovoljiti i javne i komercijalne potrebe“, izjavio je lakonski Makar.

No, sada će upravo njegovo ime i prezime, njegov potpis, biti na svim tim slučajevima mogućeg komadanja gradske imovine.

Iz Grada nema odgovora

Upravo je zahvaljujući HDZ-u na Gradskoj skupštini prošao Bandićev plan o prodaji gradskih nekretnina, a HDZ je pomogao da niti ne bude izglasan prijedlog oporbe da se uvede moratorij na prodaju nekretnina do lokalnih izbora. Sada će i formalno, Gradski ured koji će se baviti tom rasprodajom voditi član HDZ-a, Zdravko Makar. On će također biti i uključen i u sve operacije oko obnove grada, koje su već velikim dijelom pod kapom HDZ-a, dogovaraju se na sastancima s ministrom Darkom Horvatom, ili šefom Fonda za obnovu koji vodi bivši menadžer, osobni izbor premijera Andreja Plenkovića, Damir Vanđelić.

HDZ se uoči parlamentarnih izbora, doduše, pokušao distancirati u Zagrebu od Milana Bandića i tvrditi da oni više vode računa o obnovi Zagreba od Bandićeve stranke (sjetite se onog jumbo plakata s porukom dok „neki delaju“) pa se spekuliralo da će i u ovim lokalnim izborima pokušati igrati na kartu da su oni bolji do Bandića. Nakon što je za predsjednika gradskog HDZ-a izabran liječnik Mislav Herman koji je slabo poznat širokoj javnosti, još se kombiniralo da bi HDZ mogao za mjesto gradonačelnika ponuditi i nekog drugog – najčešće se u zadnje vrijeme spominjalo ime Damira Vanđelića. No, lokalni izbori samo što nisu startali, a iz zagrebačkog HDZ-a nema ni znaka niti traga da bi bili spremni ponuditi neku kombinaciju koja bi dala naslutiti da se misle emancipirati iz braka s Milanom Bandićem.

Dapače, brak je sada još više učvršćen izborom HDZ-ovca na mjesto pročelnika za gradsku imovinu.

Poslali smo upit i u Gradsku upravu, kako je došlo do izbora člana HDZ-a na tu dužnost, radi li se tu i o nekim konkretnim dogovorima s koalicijskim partnerom, no, do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.