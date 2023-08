Predsjednik Zoran Milanović s prijateljima je nedavno, za vrijeme svojeg godišnjeg odmora, ručao u jednom restoranu na otočiću Veli Budihovac. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, restoran u kojem je predsjednik ručao je nelegalan. Tvrde to Ivan Pavićević i njegova žena Katja koji govore da je restoran napravljen u njihovoj kući.

"Dakle, predsjednik Milanović došao je u našu kuću, a mi ne možemo u nju", rekao je bračni par.

"Milanović je ručao u bistrou 'Crnilo', koji bespravno drži Andro Slavić, čini mi se i njegov dobar prijatelj. Taj se restoran nalazi u mojoj kući i Slavić ga drži nelegalno već skoro petnaest godina. Andro Slavić u taj je prostor ušao nasilno 2009. godine, o čemu sam kaznenom prijavom protiv njega obavijestio policiju u Visu i Splitu, Građevinsku inspekciju, Sanitarnu inspekciju te Sektor za organizirani kriminal PU splitsko-dalmatinske", kaže Pavićević te dodaje da je prijave dostavljao na brojne adrese od USKOK-a i Državnog odvjetništva, Porezne uprave, Hrvatskih šuma... No, nitko nije reagirao.

Borba za svoje

I tako već 17 godina, govori Ivan, bori se da kako kaže "ono što je moje i pripadne meni".

"Slavić je tu gradio kao da je sve njegovo, postavlja glamping šatore na državnom zemljištu bez ikakve dozvole ili koncesije, betonira mulet nasred plaže, ruši mi kuću pa je nadograđuje, širi se, gradi dodatne objekte po otoku, i to sve na državnom zemljištu. Ma jedno ludilo. Teško je išlo s mojim dobivanjem vlasništva nad darovanom mi kućom i tek u upravno-pravnom postupku 2020. i službeno sam postao vlasnik kuće", kazao je Ivan.

Govori da ga ne iznenađuje duljina trajanja procesa jer tvrdi da se kod navedenog Slavića "gostili i suci koji su radili na mojem predmetu, a i policija iz Visa, koja zna za sve moje prijave protiv Slavića".

Nakon što je pravno dobio kuću, Pavićević je 2021. pokrenuo tužbu za deložaciju i iseljenje Andre Slavića, jer Slavić s njim nema ugovor o najmu niti ima koncesiju, niti ima minimalne tehničke uvjete za rad s obzirom na stanje s kanalizacijom i WC odvodima u restoranu, zbog čega se fekalijama zagađuje otok.

"Taj proces još traje iako sam ja stvarni i uknjiženi vlasnik. U priči se u ljeto 2021. godine odjednom pojavljuje i poduzetnik Josip Mijić, vlasnik 'Građe Solin', koji otvara firmu 'Park Budihovac' d.d.o. i govori mi da je sve što je napravljeno na otoku od sada njegovo, te od mene pokušava iznuditi 700.000 eura da iziđe iz moje kuće, kao i iz ostalih protupravno izgrađenih lokala i objekata koje je on sagradio.

Dakle, Milanović posjećuje nelegalni objekt i druži se s čovjekom koji se bavi kriminalnim radnjama", upozorava Pavićević.

'Kako se boriti?'

Mijića optužuje za devastaciju kamionima s materijalima za građenje te ističe da se po pitanju takve devastacije puno puta obratio baš predsjedniku.

"Nisam vidio rješenje u borbi protiv ovakve vrste organiziranog kriminala nakon što su sve službe zakazale, tako da me je ovaj njegov dolazak duboko povrijedio, pa se pitam je li itko iz predsjednikova osiguranja uopće provjerio gdje on to dolazi i što će tamo raditi s ljudima koji ne žele ići iz tuđeg vlasništva i koji devastiraju otok", govori Ivan.

"I kako onda da se borimo protiv korupcije i kriminala kad oni koji bi trebali reagirati to ne čine unatoč bezbrojnim prijavama? Kakvu poruku ostavlja predsjednik nelegalcima i uzurpatorima tuđe imovine? Vjerojatno neka nastave tako i dalje", pita se Pavićević, koji kaže da bi za pravu i duboko tužnu priču o devastaciji Budihovca, raja na zemlji, trebalo doći tamo i to sve vidjeti i snimiti.

"I policija, koja me svih ovih godina nije štitila, ni mene ni moje vlasništvo, bila je u osiguranju veselog društva, jer za njih se stvori patrolni brod kad god treba, a kada sam ih ja trebao da izađu na očevid po prijavi za Slavićevu provalu, ometanje posjeda, prijetnje i pokušaj iznude, nigdje ih nije bilo. Prvi put nisu imali vremena, a drugi put nisu imali brod", kritizira Pavićević te dodaje da su znali su sve, ali nije ih briga ni za što.

Odgovor Slavića

"Štovani! U skladu s vašim pitanjima po pitanju imovinsko-pravnih sporova mogu vam kazati da se radi o privatnim sporovima i to je isključivo pitanje prava i pravde, a koji će se u skladu s sporovima koji su u tijeku i pokazati tko je u pravu. Što se tiče informacije o gostima i našim posjetiteljima, a sukladno našoj profesionalnošću nažalost ne mogu vam dati traženu informaciju. Ja kao OPG djelujem već dugi niz godina davno prije spomenute vaše 2009. godine", rekao je Andro Slavić.

Predsjednik Zoran Milanović još se nije oglasio oko navedenog spora, kao ni gradonačelnik Visa Ivo Radić.