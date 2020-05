BRAČ NEĆE U KARANTENU, GRADONAČELNICA SUPETRA PORUČUJE: ‘Ovo nema veze s politikom, radi se o ljudskim životima’

‘Odgovorni ljudi, bilo to nacionalni stožer ili netko drugi trebaju dobro ispitati sve ove propuste i ne stalno se izvlačiti na činjenicu da je ‘kriv virus’ i ‘nitko nije kriv’. Ovo nema veze sa politikom i čuvanjem leđa nekome, radi se o ljudskim životima’, napisala je gradonačelnica Supetra Ivana Marković u objavi na Facebooku

Na otoku Braču bi od ponoći trebale na snagu stupiti postrožene mjere kretanja koje su vrijedile za cijelu Hrvatsku do 27. travnja, ali neće biti proglašena karantena, a stotinjak osoba bit će testirane na koronavirus. Odluke su to koje je danas objavio županijski Stožer civilne zaštite.

O tome se putem Facebooka oglasila i gradonačelnica Supetra Ivana Marković. Prenosimo njezinu objavu.

‘Ja sam, nažalost doma i čekam testiranje’

“Fala svima na pozivima, porukama. Velikoj potpori.Bez obzira na sve uvijek kada je najteže mi znamo zbiti redove. Ovih par dana odrađen je veliki posao, pohvatani su mnogobrojni kontakti, danas se ponovo provode velika testiranja, napravljene su sve pripreme za kontrole provođenja mjera na terenu, call centar je ponovo u punom sastavu… Moji kolege su na terenu stalno. Ja sam nažalost doma i čekam testiranje. Nadamo se uvijek pozitivnom ali i što bude sigurno ćemo se hrabro nositi s tim. U našem Gradu je do sada jedan oboljeli sa blagim simptomima i želim mu da što prije ozdravi.

Kako vidimo Splitsko-dalmatinska županija ima uvjerljivo najgore rezultate u borbi protiv virusa u cijeloj zemlji , a ti su rezultati iz dana u dan sve gori. U nijednom trenutku nikome nije palo na pamet da okrivljuje splitske liječnike i medicinske sestre za nemar . Svi smo uvjereni da oni rade najbolje i najviše što mogu i sigurno im nije lako.

‘Odgovorni trebaju ispitati propuste, a ne se izvlačiti’

Međutim, sve ovo što se dešava u našoj županiji, najveći broj oboljelih u zemlji, veliki propusti u staračkom domu koji su rezultirali velikim brojem smrtnih slučajeva, propusti oko zamjene bolesnika, otpuštanje zaraženog čovjeka doma dokaz je da sustav ne funkcionira dobro. Čak četvrtina svih zaraženih u Hrvatskoj je u našoj županiji.

Odgovorni ljudi, bilo to nacionalni stožer ili netko drugi trebaju dobro ispitati sve ove propuste i ne stalno se izvlačiti na činjenicu da je “kriv virus” i “nitko nije kriv.”. Ovo nema veze sa politikom i čuvanjem leđa nekome, radi se o ljudskim životima. Drago mi je sto je nacionalni stožer odlučio poslati stručan tim u našu županiji jer u prilog mom jučerašnjem zahtjevu govore svi ovi gore itekako snažni argumenti a ne samo otvaranje žarišta na mom otoku. Očito je da je i nacionalni stožer postao toga svjestan.

Na kraju znam da smo se svi veselili povratku u normalniji život, veliko veselje je bilo svih ljudi što su ponovo počeli raditi i neizmjerno mi je žao radi ponovog vraćanja mjera. Ali što je tu je. Nakon jučerašnjeg šoka svi smo svjesni ozbiljnosti situacije i vjerujem da ćemo i ovo preboliti jer nas nije nije lako bilo nikada slomiti”, napisala je SDP-ova gradonačelnica Supetra.

Od ponoći strože mjere na otoku Braču

Na otoku Braču bi od ponoći trebale na snagu stupiti postrožene mjere kretanja koje su vrijedile za cijelu Hrvatsku do 27. travnja, ali neće biti proglašena karantena, a tijekom subote očekuje se da će biti testirano na koronavirus stotinjak osoba , izvijestio je županijski Stožer. Kako je za Hinu rekao predsjednik županijskoga Stožera civilne zaštite Luka Brčić, u usmenoj komunikaciji s Nacionalnim stožerom dogovoreno je da na otoku Braču neće biti uvedena karantena, već postrožene mjere u kojima će na snazi opet biti propusnice.

“Ni mi niti Nacionalni stožer nije za to da se uvode neke rigorozne mjere. Većina ljudi, koji nisu domicilno stanovništvo, već su otišli s otoka. Mještani će se trebati pridržavati mjera. Radit će trgovine i ljekarne, okupljanja će biti zabranjena kao i sportska, te rekreativna natjecanja. To su iste one mjere koje smo imali svi u Hrvatskoj do 27. travnja”, rekao je je Brčić koji je u Nerežišćima gdje će danas biti održan i sastanak otočkoga i županijskoga stožera.

Danas će biti uzeti brisevi stotinjak Bračana

Ravnateljica županijskoga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) Željka Karin za Hinu je izjavila da su na Braču i dalje četiri epidemiologa, inženjer laboratorijske dijagnostike, te liječnik i medicinska sestra Doma zdravlja. Oni bi do poslijepodne trebali uzeti stotinjak briseva Bračana koji će potom trajektom biti poslani u Split gdje će se obrađivati do kasno u noć.

“Planiramo ih testirati do stotinu, a možda i više. To su uglavnom kontakti 22 prethodno oboljele osobe, koje su sve u samoizolaciji”, izvijestila je Karin.

Istaknula je kako će epidemiolozi i inženjer laboratorijske dijagnostike ići na Brač i u nedjelju i dok treba kako bi se situacija riješila, ali smatra da i ljudi moraju poštivati mjere.

“U domu se dogodilo da su bolesni djelatnici. Ljudi nikako ne shvaćaju da se trebamo strpjeti dok se sve ne svede na minimum”, poručila je Karin.

