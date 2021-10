Danas je nastavljena 8. sjednica Hrvatskog sabora raspravom o prijedlogu odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Božo Petrov u ime kluba Mosta na početku sjednice potegnuo je pitanje rasta cijene goriva i inflacije, javlja N1.

Kazao je da je guverner HNB-a Boris Vujčić neki dan kazao da će nekima krediti skočiti za deset do 20 posto. Pita se je li to Vujčić znao kada je prije desetak dana kada je bio u Saboru.

"Mi smo ga pozvali da javnost čuje što se događa, da se možemo pripremiti ako nas nešto čeka. Nismo ništa čuli, a nešto se događa. Imate osnovne živežne namirnice skuplje za 30 posto. O gorivu ne treba niti pričati. Tko god je htio pratiti mogao je vidjeti da se to događa po svijetu. Što je radila država i guverner Vujčić. U Zakonu o HNB-u stoji da treba štitit cijene proizvode. Vlada treba štititi standard građana", kazao je.

Podsjetio je da je tako bilo 2008. kada se tvrdilo da je naše gospodarstvo neovisno.

"Imamo na pomolu savršenu ekonomsku oluju. Manjak proizvoda, rasta cijena, kamatnih stopa. Što je konkretno država napravila po ovom pitanju?" pita se.

'Aladrović obećava nešto što ionako mora napraviti'

U ime kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte Katarina Peović podsjetila je da je ministar Aladrović tek rekao da će možda mijenjati minimalne plaće.

"Do kraja listipada se po zakonu mora dignuti minimalna plaća. Aladrović obećava nešto što po zakonu ionako mora napraviti", kazala je.

'Suverenisti ne izvode cirkus , ne mislimo se s vama grliti'

Hrvoje Zekanović (Hrvatski suverenisti) kazao je da će glasati protiv prijedloga da se Robert Šveb postavi za glavnog ravnatelja HRT-a. Naglasio da ne postoji ujedinjena oporba i da se Suverenisti nisu ujedinili s nikim.

"Kada se okupi društvance oko pozornice, Suverenisti ne izvode cirkus. Mi smo za demokraciju. Uz dužno poštovanje, ne mislimo s s vama grliti niti ikada uzurpirati ovu govornicu. Potrudit ćemo se da srušimo ovu vlast, no nismo za cirkus, nego za to da Hrvatski sabor ima svoj dignitet", kazao je. Pozvao je one koji žele demokraciju da se pridruže referendumskoj inicijativi oko uvođenja eura.

Grmoja i Zekanović dobili opomene

Nikola Grmoja (Most) kazao je da je Zekanović povrijedio poslovnik i da nije bilo tog ‘cirkusa’ vladajući bi provukli glasanje o Švebu. Dodao je da će Most podržati referendum.

Zekanović je kazao da je njihovo pravo da ne sudjeluju o tome. Jandroković je obojici dao opomenu zbog povrede poslovnika.

Bartulica: Može doći do nestašice goriva

Stjepo Bartulica u ime kluba Domovinskog pokreta kazao je da je Hrvatska hiper regulirana zemlja.

"Iz ovakve logike proizlazi da su vladine mjere često uzrok problema, a ne rješenje. Ovo povećanje cijena energenata, to Vlada ne može kontrolirati, no želi stvoriti dojam da nešto čini. Postavlja se pitanje zašto druge vlade ne zamrzavaju cijene goriva. Mnogi upozoravaju na moguće posljedice tog poteza. Ovom intervencijom se izravno utječe na ponudu i potražnju. Može nastati nestašica goriva", kazao je.

Pita se zašto onda vlada ne ograniči cijenu stambenog kvadrata. Nije tako jednostavno i može izazvati više štete nego koristi. Predlaže da vlada smanji trošarine na goriva koje su među najvišima u novim članicama EU.

U ime kluba zastupnika SDP-a govorio je Siniša Hajdaš Dončić.

"Ograničavanje cijene goriva bez kompenzacijskih mjera dovest će do zastoja. Imate bolju mjeru za to, od 12 kuna šest su trošarine. Bolja mjera su plivajuće trošarine koje rastu kada cijena goriva pada, a padaju kada raste", kazao je.

Podsjetimo, nakon što je oporba opstruirala raspravu o Švebovom imenovanju prošlog tjedna, kada su u nezapamćenoj ujedinjenoj akciji oporbeni zastupnici okupirali saborsku govornicu tvrdeći da je došlo do povrede Poslovnika, njihova je teza potvrđena te je saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije u ponedjeljak prvo zbog povrede Poslovnika povukao prošlotjedni prijedlog imenovanja Roberta Šveba za glavnog ravnatelja HRT-a, da bi potom većinom glasova ponovno predložio Šveba za tu funkciju.

Za prijedlog odluke o imenovanju Šveba, predloženog kao kandidata HDZ-a, glasalo je sedam članova Odbora iz vladajuće koalicije, a za kandidata Darija Špelića, predloženog u ime Zeleno-lijevog bloka, glasala su dva člana iz redova oporbe.

Glavnog ravnatelja HRT-a na mandat od pet godina imenuje Sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika.