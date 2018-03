BOŽO PETROV SE PITA ZA KOGA RADI PLENKOVIĆEVA VLADA: ‘Tko to piše novu hrvatsko-ugarsku nagodbu?’

‘Ako su Mađaroni zavladali u Hrvatskoj onda je to poslovna odluka jer je to dugoročna politika MOL-a’, kaže Petrov.

Čelnik Mosta Božo Petrov upitao se u srijedu u Saboru za koga radi hrvatska Vlada, tko piše ‘novu hrvatsko-ugarsku nagodbu’ s obzirom na to da bi Rafinerija Sisak, koja se ‘očito gasi’, trebala biti nacionalni interes, a sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa, na što mu je predsjednik HDZ-ova Kluba Branko Bačić uzvratio kako “Hrvatskom upravlja hrvatska Vlada, a sva vaša druga pitanja su podmetanja i tako ih doživljavam”.

Rafinerija u Sisku trebala bi biti nacionalni interes

“Ako su Mađaroni zavladali u Hrvatskoj onda je to poslovna odluka jer je to dugoročna politika MOL-a. Inače bi Rafinerija Sisak trebala biti nacionalni interes jer samo Hrvatskoj to odgovara. Pitam u koju svrhu i za koga radi ova Vlada”, rekao je Petrov nakon stanke u Saboru.

Nije slučajno, smatra Petrov, da je predsjednik Vlade na ‘aktualcu’ govorio kako se s Mađarima pregovara u vezi Ine. “Mi smo se pitali tko pregovara, s kime, koje je hrvatsko stajalište, ima li nekih zaključaka… No onda su se dogodile dvije ključne situacije vezane za Inu gdje su dvije važne tvrtke za Hrvatsku – Ina Rafinerija Sisak i Petrokemija”, naveo je Petrov.



Uvjeren je kako to nisu i dvije odvojene priče. “Odvojene od toga što predsjednik Vlade najavljuje da se pregovara s Mađarima, da je Petrokemija odvojena od Ine, no kad se poslože kockice i gleda šira slika onda shvatite da postoje ucjena neisporukom plina Petrokemiji da bi Hrvatska pristala da se ugasi Rafinerija u Sisku”, ustvrdio je čelnik Mosta.

I kad se to tako zaključi, kaže Petrov, dogodi se da Mađari ‘došapću’ Nacionalu za tajni sastanak i da je tema upravo bila ta. “Onda Mađari torpediraju potpredsjednicu Vlade i ministra energetike s tog sastanka jer je on bio očito tajan samo za Hrvate”, navodio je Petrov dodajući ipak kako zaključci sastanka nisu tajni jer se Rafinerija gasi.

Zastupnici su, podsjeća, dobili rezultate poslovanja sisačke Rafinerije iz kojih se vidi da može poslovati uredno.

“Ako je to sve dogovor Vlade i Mađara onda je korektno da premijer izađe i kaže ‘To je naš dogovor’, a nije u redu da Nacional bude glasnogovornik Vlade”, poručio je Petrov upitavši čije interese brani predsjednik Vlade i tko zastupa Hrvatsku u tim pregovorima.

Bačić: Vladino stajalište za očuvanje rafinerijskog biznisa

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Bačić odgovorio mu je kako nije ništa normalnije od činjenice da, kada se govori o Ini, s Upravom Ine razgovaraju nadležni ministri energetike i gospodarstva i to u trenutku dok Vlada provodi postupak odabira konzultanata koji je treba savjetovati o otkupu udjela Mola.

“To je potpuno normalno, tim više da razgovaraju i o rafineriji Sisak”, istaknuo je Bačić.

Podsjeća kako je upravo ministar energetike Tomislav Ćorić rekao da Vlada, kada je u pitanju rafinerijski biznis u Ini i sudbina Rafinerije Sisak, ostaje na stajalištu da treba očuvati rafinerijski biznis u toj kompaniji, pogotovo u Sisku i da Ina ostane vertikalno integrirana hrvatska kompanija. “To je ono na čemu radi Vlada”, podsjetio je Bačić.

Također podsjeća i da je problem Rafinerije Sisak pratio sve Vlade od 2002., da od te godine postoji obveza Ine, odnosno MOL-a, ulagati u obnovu i modernizaciju Ine.

Od tada se izmijenio niz ministara energetike i gospodarstva i svi su propustili ispuniti tu obvezu i urediti, modernizirati sisačku Rafineriju, kazao je Bačić. Suglasan je kako treba učiniti sve da se rafinerijski posao u Sisku nastavi.