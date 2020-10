BOŽO PETROV O MOGUĆNOSTI LOCKDOWNA: ‘Nema svrhe. Potpuno zatvaranje u obzir može doći samo ako ljudi umiru po cesti’

Novim se zatvaranjem neće spriječiti treći ili četvrti val, moramo naučiti živjeti s ovom respiratornom bolešću, pa i s nekom novom u budućnosti. Mjere ovise o broju oboljelih i raširenosti virusa. Mjere služe samo za to da zdravstveni sustav ima dovoljno manevarskog prostora da zbrine najugroženije, kaže čelnik Mosta

Čelnik stranke Most Božo Petrov rekao je za N1 da se protivi zatvaranju (“lockdown”), jer u tome ne vidi svrhu. Kaže da se nakon “lockdowna” sve vraća na staro, ljudi ponovno cirkuliraju, a virus se ponovno širi dalje.

“Ni prije sedam, osam mjeseci nismo se zalagali lockdown, ni sada. Ako ga napravite to ne znači da će virus stati – čim se malo promijene pravila igre on će naći put do populacije. Bitno je da zdravstveni sustav ne bude preopterećen i da se može doći do najugroženijih. Sustav se treba srediti mjerama kako bi došao do njih. Novim se zatvaranjem neće spriječiti treći ili četvrti val, moramo naučiti živjeti s ovom respiratornom bolešću, pa i s nekom novom u budućnosti. Mjere ovise o broju oboljelih i raširenosti virusa. Mjere služe samo za to da zdravstveni sustav ima dovoljno manevarskog prostora da zbrine najugroženije. Potpuno zatvaranje nema smisla, u obzir može doći samo ako ljudi umiru po cesti, u bolnicama nema mjesta i nastava je potpuna katastrofa”, rekao Petrov te dodao da moramo naći način da funkcioniramo s mjerama.

‘Ljudi su frustrirani’

Upitan kako će ljudi izaći iz ovoga kaže da su ljudi puni frustracija jer životne okolnosti kojima su izloženi nisu za njih adekvatne i ne vide mogućnost osobnog, obiteljskog napretka.

“Ono što im se godinama obećavalo nije se izvršilo. Možda su i očekivanja bila prevelika, ali obećavano je puno.”

Smatra da političari trebaju sami sebe prvo pogledati i pitati se kakav su model dali novim generacijama kriminalnom aktivnošću koja se nije sankcionirala, da se nepravda cijeni.

“Građanima je pokazano da država jedino zna naplatiti kaznu, ali ne zna educirati. Kada biste dozvolili poduzetnicima da se prvi put kada inspekcija izađe ne teren ne naplati kazna nego upozori, vjerujem da bi svi poduzetnici to objeručke prihvatili”, rekao je Petrov.

