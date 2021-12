Nakon neuspjele referendumske inicijative oko uvođenje eura, Most je krenuo u dvije inicijative kojima će tražiti da se o epidemiološkim mjerama odlučuje dvotrećinsku većinu u Hrvatskom saboru. Predsjednik Mosta, Božo Petrov je na N1 poručio da, unatoč takvoj retorici i inicijativama, nije antivakser.

“Nisam nikakav antivakser. Cijepio sam svoju djecu, predložio sam i svojim roditeljima, jer su u rizičnoj skupini, da se cijepe. Nisam antivakser niti Most jaše na valu nezadovoljstva. Ovo je od zadnjih pokušaja da kroz institucije, kroz poluge koje je dala demokracija, da konačno izmijenite određene stvari”, rekao je Petrov.

Kome Stožer polaže račune

Vlada je, po njegovu mišljenju, imenovala tijelo, Nacionalni stožer civilne zaštite, koji je iznad naroda te donosi i provodi odluke bez da ikome polaže račune. “Sada su te odluke postale besmislene i to je razlog zašto smo se uključili u ovu bitku. Da nisu napravili ogromne podjele u društvu i glavni su motivatori i organizatori prosvjeda, mi ne bismo trebali voditi ovakvu inicijativu", ustvrdio je Petrov.

Premijer zaobišao sustav

Podsjetio je na sastanak oporbe s premijerom Andrejem Plenkovićem koji se dogodio prije pojave koronavirusa u Hrvatskoj. Naglasio je da je premijer nakon odbijenice oporbe zaobišao sustav.

“Znate koja je prva inicijativa, odnosno prijedlog zakonske inicijative bio od predsjednika Vlade prije nego je zabilježen ijedan slučaj covida u Hrvatskoj? Ljudi to zaborave, to je bilo prije skoro dvije godine. On je pozvao oporbu u Banske dvore i rekao da planira predložiti zakon, tražiti od nas podršku da on doslovno ukine ovlasti Sabora i da on kao Vlada predlaže i donosi, jer nas čeka teška situacija. Kad smo to odbili i kad je shvatio da ne može na takav način provesti diktaturu, on je zaobišao sustav. Danas je to Stožer? Kome Stožer polaže račun? Nikome”, rekao je Petrov.

Osvrnuo se i na prosvjede protiv covid-potvrda i mjera. “Nije Plenković glup čovjek, mislite da nije mogao zatvoriti prosvjed? Pa i on kalkulira”, zaključio je Petrov.