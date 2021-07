Na današnjem svečanom spajaju Pelješkog mosta bit će premijer, direktor Hrvatskih cesta, premijer i najvjerojatnije župan. Predsjednik Mosta, Božo Petrov, misli da je na večerašnje spajanje posljednje konstrukcije Pelješkog mosta trebalo pozvati sve.

"Ako će nešto Andreju Plenkoviću značiti to što će on biti sam sa svojom ekipom na mostu, neka bude večeras i idućih pet dana. Mi ćemo uživati idućih godina", rekao je za N1.

'Nama je bitno da most postoji'

Kaže da će svaki političar pokušati prisvojiti neke projekte.

"Zna se kako je nastala sama ideja projekta. Zahvaljujem se apsolutno svakom političaru zadnjih 20 godina koji su pomogli da se most dogodi. Zahvaljujem se i vladama SDP-a i HDZ-a. Hoće li oni slaviti večeras ili idućih par dana, nama je to potpuno nebitno. Nama je bitno da most postoji."

Govorio je i o očekivanjima od proslave Oluje u Kninu, rekao je da je rano govoriti o tome kako će to završiti.

"Meni će biti želja da da to stvarno bude proslava jednog veličanstvenog događaja za Hrvatsku", kazao je.