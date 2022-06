Bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević, ponovno se osvrnuo na stanje u Ukrajini. Nakon što je Švedskoj i Finskoj odobren zahtjev za ulazak u NATO, Kovačević drži kako se nad Europu spušta nova željezna zavjesa.

“NATO je učinio korak, a Rusija je pospješila donošenje tog koraka, a to je uspostavljanje nove željezne zavjese u Europi. Ova politika koju je NATO prihvatio vodi do toga da će biti uspostavljeno bliže savezništvo između Kine i Rusije, iako to izvorno nije bila želja Kine. Zemlje globalnog Zapada opredjeljuju se za hladnoratovsku konfrontaciju”, rekao je Kovačević za N1, dodajući da će se tako osnažiti pozicija Kine.

Milanović se predomislio

Tog koraka ne bi bilo da je hrvatski predsjednik Zoran Milanović udario veto na pristupanje nordijskih zemalja NATO-u, uvjetujući to ispravljanjem situacije u Bosni i Hercegovini, kako je to najavljivao proteklih tjedana.

“Predsjednik je govorio mnogo i neodmjereno i naštetio ponajprije sebi, a djelomično i Hrvatskoj, osobito kad je povezao status BiH, odnosno status Hrvata u BiH s mogućim primanjem Švedske i Finske u NATO savez. Očito je da ni Vlada nije napravila dovoljno jer ne znamo koji je točno interes RH u odnosu prema BiH. Jedno je ustavna odredba koja kaže da RH mora skrbiti o Hrvatima izvan države, drugo je zahtjev HDZ-a BiH za točno određenom promjenom Izbornog zakona što je diplomacija RH prihvatila kao svoju zadaću i to svugdje zastupa. Pri tome se uopće na razgovara što znači presuda Ustavnog suda kojom su određene odredbe tog zakona stavljene izvan snage", rekao je Kovačević.

Diplomat je među onima koji podržavaju ulazak BiH u Europsku uniju. “Što se tiče statusa BiH na putu prema EU – da, isto mislim da bi trebala dobiti status kandidata što prije, ali treba jasno reći da se odluka Ustavnog suda i Venecijanske komisije ne svodi samo na ono što želi HDZ BiH nego na to da svi građani BiH, neovisno o tome jesu li ili nisu pripadnici konstitutivnih naroda, se mogu kandidirati na izborima, a o tome se u ovim prijedlozima koje zastupa HDZ ne govori", ustvrdio je.

Treba nam jasnija politika

Na kraju, ističe da bi hrvatska politika prema BiH trebala biti jasnija i sveobuhvatnija. Smatra da je premijer Andrej Plenković po tom pitanju postao razumniji, a Milanović nerazumniji. Kovačević drži da “nije realno da će se predsjednik bilo kome ispričati”.

“To dosad nije učinio, dapače, vrlo često kad bi nekoga uvrijedio u naknadnim objašnjenjima bi dodao uvrede na ono što je prije rekao. Nedvojbeno je da se pokazalo da je predsjednik pogriješio. Bilo je napočetku jasno da to što najavljuje da će napraviti na summitu NATO-a ne može napraviti, odnosno da i ako bi napravio, time ne može onemogućiti poziv Finskoj i Švedskoj da uđu u NATO savez. Njegovo je ponašanje bilo iracionalno”, istaknuo je i dodao da će nas svijet smatrati manje ozbiljnima, dok ne počnemo odašiljati ujedinjene poruke.

“Da bi se mogao ostvariti neki uspjeh, predsjednik, premijer i cijela diplomacija, morala bi zajednički definirati ciljeve i strategiju te u ime Hrvatske imati jasne poruke što je interes Hrvatske”, ističe bivši veleposlanik.

'Erdogan je dobio sve što je htio'

Komentirao je i što je Turska dobila popuštanjem svojih uvjeta za ulazak Finske i Švedske u NATO. “Erdogan je dobio sve što je htio. Postavlja se pitanje je li Hrvatska mogla postavljati neke zahtjeve i je li Milanović mogao ostvariti ono što je htio. To bi možda bilo moguće da je tome prethodila dugotrajna diplomatska akcija između Pantovčaka i Banskih dvora”, zaključio je Kovačević.