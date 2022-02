Bivši ministar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević, gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao napetu situaciju s Rusijom i Ukrajinom.

Pritom je dodao da dobar dio onog što je predsjednik Zoran Milanović - stoji.

“Ali izjave predsjednika Republike o vanjskoj politici koje se tiču i međunarodnog položaja RH trebale bi biti usklađene s izjavama premijera. Hrvatska trenutno očito nema jedinstvenu politiku. Sve što je predsjednik republike javno rekao, po mom mišljenju, treba biti razmotreno na internim sastancima i oko zaključaka tih sastanaka, premijer, predsjednik i ministar vanjskih poslova trebaju se dogovoriti i javno govoriti ono što misle da je u skladu s interesima RH", rekao je Kovačević.

'Njegove izjave su vijest'

"Dobar dio onog što predsjednik govori i o vanjskoj i o unutarnjoj politici trebala bi govoriti oporba, ali naša oporba tome nije dorasla. Predsjednik s jedne strane u javnosti igra ulogu vanjskopolitičkog eksperta, a s druge strane igra i ulogu opozicije, ne možda zato što bi to htio nego zato što opozicija sama nije u stanju nametnuti se kao vijest. Izjave predsjednika su vijest, a izjave šefa opozicije, nisu”, dodaje.

“Predsjednik je u pravu, ono čemu mi tamo svjedočimo nije samo sukob Rusije i Ukrajine, to je ponajprije sukob Rusije i SAD-a. Drugo, to je sukob NATO saveza i Rusije i treće, to je ruski pokušaj da se na dnevni red stave i ona pitanja koja je Rusija 20 godina uzaludno poušavala staviti na dnevni red i napokon je uspjela. Govorit će se o sigurnosnoj infrastrukturi u Europi uključujući i Rusiju", objašnjava Kovačević.

Tvrdi da je mogućnost za diplomatsko rješavanje ukrajinskog pitanja postojala 2013. i 2014. godine.

"Danas, kada postoji opasnost od velike eskalacije s mogućim katastrofalnim posljedicama za mir i sigurnost u Europi, jasno je da je europski prioritet diplomatsko rješenje, jasno je i da je ruski prioritet diplomatsko rješenje. Ako pokušamo odgovoriti na pitanje kome bi odgovarao veliki sukob u Ukrajini, odgovor je jednoznačan, SAD-u", rekao je.

Rusija nema rezona ulaziti u sukob?

"Cilj Amerike je da natjera Rusiju da negdje izgubi. Drugo, postoji interes SAD-a da učvrste svoj autoritet u NATO paktu, to se vrlo lako postiže predimenzioniranjem opasnosti mogućeg ruskog napada na NATO. Ja mislim da je to isključeno, američki vojni proračun samo za ovu godinu je 750 milijardi dolara, ruski je 48 milijardi. Gdje bi bio rezon da do te mjere inferiorna Rusija krene u rat koji ne bi bio nuklearni. Treće, Americi ne odgovara da EU ostvari namjere o strateškoj autonomiji, odgovara im da EU ovisi o američkim sigurnosni jamstvima”, objasnio je.

Govorio je kome paše incident koji bi uzrokovao eskalaciju.

“Budući da je najavljeno da će Rusija napasti Ukrajinu 16. veljače treba postaviti pitanje kome bi bilo u interesu da se dogodi neki incident koji bi doveo do eskalacije sukoba. Meni se čini da bi to mogao učiniti netko po nalogu SAD-a. Ti lokalni igrači su spremni na sve i meni se čini da tako visoka napetost povećava mogućnost da neki incident, namjerno ili nenamjerno izazvan, koji može izazvati sasvim beznačajna figura, može izazvati sukob. Postoji promatračka misija u Ukrajini koja po pravilima ima slobodan pristup cijelom teritoriju Ukrajine i ta bi misija trebala reći što se događa. Neki od promatrača odlučili su napustiti svoju misiju i Rusi su to protumačili kao pripremu za napad Ukrajine”, rekao je.

Ratna avantura

“Temeljem izjava, ne samo predsjednika Zelenskog, moglo se zaključiti da Ukrajina neće u ovom trenutku pokrenuti oslobodilačku akciju. Njezini predstavnici govore da je sadržaj sporazuma iz Minska, Minsk 2, za njih neprihvatljiv. Neki ga ne namjeravaju provesti u djelo, no ako bi Ukrajina krenula u akciju time bi isključila mirno rješavanje situacije. S druge strane Rusija rješenje vidi samo u provođenju Minska 2", objasnio je Kovačević.

"Amerika svoje ciljeve želi postići tako da nagovori Ukrajinu na ozbiljnu ratnu avanturu”, zaključio je.