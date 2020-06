BOŽINOVIĆEV POMOĆNIK I MUP KRŠE ZAKON: Ne žele platiti bivšem policajcu, premda im je to naredio sud, šteta za proračun raste; ‘Ovo je ludilo’

Premda je Krunoslav Fehir pravomoćno dobio presudu zbog premještaja i neplaćanja dodataka, MUP ne izvršava taj nalog

Otkriće novinara Net.hr-a o zapošljavanju nekoliko osoba bliskih djeci pomoćnika ministra unutarnjih poslova, Ante Delipetra, u MUP-u i službama pod upravom MUP-a nakon što ih je na natječaju izabrala Uprava za ljudske potencijale pod njegovim vodstvom, ponovno je aktualiziralo problem nepotizma u državnoj upravi. Premda u MUP-u tvrde kako time zakon nije prekršen, jer među njima “nema članove Delipetrove obitelji”, slučaj je preuzelo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Što god odlučilo, pomoćniku ministra teško će dokazati favoriziranje kandidata i sve će kao i mnogo puta dosad ostati na slutnjama i indicijama na zloporabu položaja i ovlasti, a on će se neokrznut pripremati za mirovinu.

Međutim, materijali što smo ih ovih dana dobili od nedavno umirovljenog policijskog službenika, bez ikakve sumnje potvrđuju da Ante Delipetar i MUP krše Zakon o policiji i Zakon o državnim službenicima, ne provode sudski nalog po pravomoćnoj presudi i gomilaju troškove državnom proračunu koji se zbog kamata i odvjetničkih troškova već približavaju svoti od pola milijuna kuna i rastu svakog dana.

Odugovlači izgubljene postupke

Delipetar i MUP se odbijaju i nagoditi s tužiteljem u još dva istovjetna sudska postupka, premda je izvjesno da će ih MUP također izgubiti. Radi se, naime, o pravima što ih je po Zakonu o policiji tužitelj stekao trajnim premještajem u drugo mjesto rada, a Delipetar mu je kao načelnik nadležne Uprave ta prava uskratio. Županijski sud u Splitu to je i potvrdio i tužitelju pravomoćno dosudio naknadu troškova prehrane u visini 174.765 kuna te zatezne kamate od 1. kolovoza 2012. do 15. siječnja 2018. godine, kada je umirovljen.

Budući da se i preostala dva sudska postupka vode zbog uskrate prava iz istog zakonskog članka – na odgovarajući smještaj te na plaćeni sedmodnevni boravak i naknadu putnih troškova radi posjeta obitelji u mjestu prebivališta, jednom u tri mjeseca – jasno je da presuda ne može biti drugačija nego u slučaju naknade za uskraćeno pravo na prehranu. Tako će MUP nakon pravomoćnosti presuda i u tim sporovima, morati isplatiti uskraćene naknade, ali i zatezne kamate te odvjetničke, putne i druge troškove parničenja u razdoblju od gotovo pet i pol godina!

Kao magistru pravnih znanosti i pomoćniku ministra, Delipetru bi to moralo biti savršeno jasno pa je upitno zašto uporno odbija sporazumno rješenje sporova, angažira Općinsko državno odvjetništvo u obrani njegovih nezakonitih odluka te opterećuje pravosuđe nepotrebnim parnicama, a državni proračun suvišnim troškovima.

ODO u Puli nastoji srušiti presudu

Tako je prva zamjenica Općinske državne odvjetnice u Puli, Milena Paskaš Medica, podnijela Vrhovnom sudu prijedlog za revizijom pravomoćne presude nastojeći je oboriti izvanrednim pravnim lijekom, dok u preostala dva slučaja zastupa Delipetrovu tezu koju su Općinski sud u Puli i Županijski u Splitu u prvom slučaju već proglasili nezakonitom.

Naime, u Zakonu o policiji jasno piše da službenici premješteni u drugo mjesto rada udaljeno više od stotinu kilometara od mjesta prebivališta imaju niz prava, a Delipetar ih uskraćuje zbog rasporeda na drugo radno mjesto, prema novom Pravilniku o unutarnjem redu MUP-a. Zakon o policiji ta prava, dakle, veže uz prostornu kategoriju mjesta rada, a MUP izigrava Zakon hineći da se odnosi na radno mjesto i službenicima uskraćuje zakonska prava nakon što ih premjesti unutar službe.

Premda je takvih slučajeva iznimno malo, to je po svemu sudeći obrazac postupanja ne samo u MUP-u nego i prema službenicima drugih državnih institucija. One na taj način smanjuju svoje troškove potkradajući vlastite službenike, od kojih malo tko posegne za pravnom zaštitom. U konačnici, nakon što takvi ipak utjeraju svoja potraživanja, institucije ipak financijski profitiraju na račun zaposlenika. Za takve “zasluge” visokopozicioniranim dužnosnicima može se i progledati kroz prste kada na fingiranim natječajima na lukrativne položaje u službi dovedu nekog sebi bliskog.

Umjesto da uživa u zasluženoj mirovini ponosan što je bio hrvatski policajac, naš će se sugovornik još dugo morati potucati po sudovima ogorčen na bivšeg poslodavca. Da neće odustati, jasno je svima koji su ga pratili posljednjih 15 godina otkako mu je ime prvi put preplavilo medijski prostor; riječ je, naime, o Krunoslavu Fehiru, krunskom svjedoku u postupku protiv Branimira Glavaša i suoptuženika za ratne zločine počinjene u Osijeku 1991. godine. Njegove premještaje na drugo radno mjesto potpisivao je aktualni pomoćnik ministra Ante Delipetar.

Za štetu u proračunu i ugledu MUP-a nitko ne odgovara

Zbog poznatih okolnosti u kojima se provodila istraga protiv tada najmoćnijeg osječkog političara, “gospodara života i smrti”, kako ga se neformalno nazivalo, MUP je ocijenio da je Fehiru kao krunskom svjedoku optužbe u Osijeku ugrožena sigurnost pa i život. Premještaj je zatražio Vladimir Faber, tadašnji načelnik PU osječko-baranjske i Fehir je već 13. listopada 2005. godine privremeno premješten u Policijsku upravu istarsku. Upravo mu je Ante Delipetar, kao načelnik Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, dva puta produljivao privremen status, da bi ga rješenjem od 11. listopada 2010. “radi potrebe službe” trajno premjestio u PP Poreč, na radno mjesto policijskog službenika za graničnu kontrolu.

Rješenjem od 3. prosinca priznata su mu sva prava prema čl. 104. Zakona o policiji kakva je tada imao i sam Faber koji je iz Zagreba premješten u Osijek ili kakva danas ima, primjerice, Dražen Vitez, načelnik PU splitsko-dalmatinske. Pravo na odgovarajući smještaj i na prehranu trajalo je sve dok je trajao i premještaj. No, Anti Delipetru to se učinilo preskupim pa je potaknuo izmjene i dopune Zakona o policiji. Tako je od lani trajno premještenim službenicima pravo na prehranu ograničeno na godinu dana. Na Fehira se te promjene ne odnose, jer je do umirovljenja imao sva prava po Zakonu koji je bio na snazi do 18. srpnja 2019., no aktualni pomoćnik ministra mu ih je uskraćivao još od kolovoza 2012. godine! Smještaj mu nikad nije bio osiguran u potpunosti, nego su mu poturili ugovor prema kojemu je plaćao simboličnu najamninu, a što sada potražuje natrag s kamatama. Ispostavilo se i da MUP nije bio vlasnik stana, nego je u zemljišnim knjigama upisan Grad Pula, pa se postavlja pitanje osnove s koje je MUP uopće naplaćivao svome službeniku najam za stan.

“U ozbiljnoj, pravno uređenoj državi do takvih sporova uopće ne bi trebalo doći, jer oni bi već svojim postojanjem bili sramota za državnu instituciju. A u mome slučaju čelnici MUP-a bez imalo stida krše osnovni zakon kojim se uređuju rad te institucije. Austrijski policajac, koji je u Puli slušao moj razgovor s odvjetnikom, nije mogao vjerovati čime se bavimo. U Austriji je nezamislivo da policajac tuži MUP zbog povrede svojih prava i tamo se problemi rješavaju sporazumom radi očuvanja ugleda institucije. A kod nas se vode besmisleni sudski postupci premda se zna da će ih MUP izgubiti i morati platiti dodatne troškove. Tko će za to odgovarati i hoće li biti nečasno otpušten iz službe? Svaki dužnosnik koji na takav način ošteti državni proračun trebao bi biti razriješen, kazno odgovarati i kao u Njemačkoj naknaditi proračunu svu štetu, ali kod nas sve to plaćaju porezni obveznici. Odgovornosti se ne može osloboditi niti ministar koji takve ljude drži na odgovornim položajima, a niti premijer koji štiti takvog ministra”, smatra Krunoslav Fehir.

Državni odvjetnici u službi politike

Ništa manje porazna nije niti uloga DORH-a koji u praksi ne obavlja svoju osnovnu ulogu zaštite ustavnog poretka i zakona niti proganja one koji su se o njih ogriješili, nego štiti državne dužnosnike i institucije i onda kada se sami nađu s one strane zakona.

U prijedlogu Vrhovnom sudu za dopuštenje revizije pravomoćne presude, prva zamjenica ODO-a iz Pule, Milena Paskaš Medica, načinila je takav niz propusta zbog kakvih bi studenti prava istog trena pali na ispitu. Pišući očito po uobičajenoj špranci, osim što je u obrazloženju razloga za dopuštenje revizije zamijenila uloge stranaka u postupku i Republiku Hrvatsku, tuženicu u postupku, imenovala tužiteljicom, potpuno je promašila i sadržaj prijedloga praktički prepisavši žalbu što ju je na presudu Općinskog suda u ime MUP-a podnijela Županijskom. U njoj polazi od pretpostavke trajnog prava premještenog službenika na prehranu i traži ujednačavanje sudske prakse, znajući da je izmjenama Zakona to pravo ograničeno na godinu dana te da je Županijski sud to istaknuo u svojoj pravomoćnoj presudi. Od Vrhovnog suda to pokušava zatajiti i traži utvrđivanje činjenica i njihovo drugačije pravno vrednovanje, što je posao prvostupanjskog, a ne Vrhovnog suda.

Profesor s Pravnog fakulteta u Osijeku, pod uvjetom da mu ne navodimo identitet, pojasnio nam je da se revizija može tražiti jedino zbog povrede jedinstvene primjene zakona i ujednačavanja sudske prakse.

“Vrhovni sud prvo razmatra dopuštenost prijedloga za reviziju, a tek ako ga dopusti razmatra osnovanost revizije. Kada mi pravni stručnjaci vidimo prijedlog za reviziju u kojemu se pod izlikom ujednačavanja sudske prakse traži utvrđivanje i novo vrednovanje činjenica, poželimo da ne poznajemo sustav tako dobro, jer bi nam to bilo lakše podnijeti. Nije to ništa neobično u radu DORH-a. U pitanju je sprega glavnog državnog odvjetnika i svih ostalih u tome sustavu. Oni će, ako treba, amnestirati loše i nebulozne odluke državnih dužnosnika i zažmiriti na očito kršenje zakona jer tako žele oni o kojima ti ljudi neposredno ili posredno ovise. Ako ne zastupate te interese, letite s posla i stoga mogu razumjeti općinske i županijske državne odvjetnike koji čuvaju svoja radna mjesta i onda kada je to što rade suprotno njihovim stručnim stavovima.”

‘Umjesto da provode zakone, sami ih krše’

S tom ocjenom složio se i jedan od zamjenika državnog odvjetnika u Osijeku: “Umjesto da provode zakone, sami ih krše”.

“Mi smo punomoćnici i dužni smo postupati po uputama našeg opunomoćitelja – dakle RH i njezinih institucija, u ovom slučaju MUP-a. Ako naručitelj zatraži da zamjenica općinske državne odvjetnice napiše reviziju, ona baš nema puno manevarskog prostora i mora to napraviti i ako osobno misli da nije osnovano. Motiv je u tomu da MUP odgodi plaćanje i trošak dok onome tko angažira DORH teče mandat. Što ga briga što će svome nasljedniku ostaviti trošak opterećen kamatama i drugim troškovima. Ljudi ne misle dalje od svoga mandata i nije ih briga ni za svoje sugrađane, a niti za zemlju”, rekao nam je jedan od iskusnijih državnih odvjetnika.

Jedini koji je pristao govoriti pod svojim imenom bio je Fehirov osječki odvjetnik, Dinko Matijašević. Prisjetio se svojih kontakata s novom glavnom državnom odvjetnicom dok je još bila na položaju predsjednice građanskog upravnog odjela DORH-a.

“DORH ne plaća sudske pristojbe niti snosi ikakve posljedice svog nezakonitog postupanja i izgubljenih postupaka, na štetu građana RH i državnog proračuna. Tu je praksu afirmirala upravo aktualna glavna državna odvjetnica, Zlata Hrvoj Šipek, dok je još vodila Građanski upravni odjel DORH-a. U više sporova sam komunicirao s njom i pitao je zašto to radi, a odgovorila mi je da je to njezina praksa i da za to nikome ne odgovara”, zaključio je Matijašević.

Ogorčen je i Krunoslav Fehir, koji nakon ratnih trauma koje je proživio kao maloljetnik, sada proživljava nove traume kao umirovljenik:

“Te ljude treba posmjenjivati istog trena zbog samovolje, proizvoljnosti u radu i zloporabe položaja i ovlasti. Ovo je ludilo. Netko bi možda pokleknuo, digao ruke od svega i otišao iz zemlje, ali ne dam im iz inata. Neka ljudi vide kakvi neodgovorni tipovi upravljaju našim sudbinama i oštećuju državni proračun. I takvo Državno odvjetništvo treba štititi građane ove zemlje od kriminala? Pa oni sami krše zakone i ismijavaju svoje obveze na teret nas, poreznih obveznika. Ili su potpuno nesposobni, ludi ili to rade namjerno pa su krajnje neodgovorni. Ne znam više kako tumačiti takve sulude odluke. Oni tri i pol godine samo lupetaju, gube sudske postupke i državi stvaraju nepotrebne troškove, a za to nikome nisu odgovorni. Naprotiv, to se od njih i traži!”, zaključuje Fehir.

MUP-u smo poslali upit, ali do objave teksta nismo dobili odgovor.