BOŽINOVIĆ UPOZORIO: ‘Moramo se mentalno pripremiti za jesen. Budemo li donosili mjere, one će biti oštrije od onoga što se najavljuje’

Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otkrio je da zasad neće donijeti nove mjere za svadbena okupljanja i slična događanja na razini cijele Hrvatske, nego planiraju pratiti kako će se razvijati situacija. Međutim, upozorava da ako budu išli na donošenje novih mjera one će biti oštrije nego što se najavljivalo.

“Ja sam se zabrinuo zbog vašeg pitanja, danas Capak nije nikoga poslao na obiteljsko slavlje. Mi smo odgovorili smo na zahtjev Vukovarsko-srijemskog stožera. Činjenica je da nismo u ovom trenutku zadovoljni s brojkama, iako je situacija epidemiološki pod kontrolom jer veliki brojevi su vezani za svadbe i okupljanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Budući da ima dosta takvih događaja tjedno mi smo odlučili još uvijek pratiti situaciju. Ako budemo donosili mjere, one će biti oštrije od onoga što se najavljuje. Nadamo se da ćemo uz vašu pomoć napraviti da ljudi prihvate činjenicu da se svadbe ne bi trebale organizirati kao da se ništa ne događa”, rekao je Božinović.

Većina se drži mjera

Dodao je kako računaju i dalje na svijest ljudi, organizatora događanja, bilo da to rade privatno ili kao dio djelatnosti, jer tvrdi da je to jedini i najefikasniji način da spustimo broj novooboljelih. “Prema našim analizama, većina tih događaja je organizirana na način da se ljudi drže mjera. Ne bi bilo u redu ni pošteno prema onima koji se drže mjera da ih kaznimo da odustanu ili mijenjaju životne planove”, rekao je Božinović rekavši da će nastaviti ponavljati da je potrebno utjecati na svijest ljudi da se stvarno pridržavaju mjera.

“Moramo se pripremiti mentalno i zdravstveno za jesen, za novu školsku godinu”, upozorio je. “Sve što nam znanost može ponuditi jest da će ovo trajati. Epidemija neće nestati preko noći, moramo se svi skupa zdravstveno, epidemiološki i mentalno spremati za jesen. Nadamo se da će sutra biti izglasano povjerenje novoj vladi. Siguran sam da ćemo kroz jedan intenzivan aranžman doći do rješenja i držati situaciju pod kontrolom.

Opet kažem, mi imamo brojke koje su vezane za poznate događaje koji su se dogodili prije tjedan ili više dana. Nije nas iznenadilo to što je porastao broj u Vukovarsko-srijemskoj županiji, nije nas iznenadio broj u Istarskoj županiji. To su žarišta koja smo rekli da ćemo gasiti onako kako će se javljati. Ako bude i novih žarišta, ako epidemiološka struka bude pod pritiskom i ne bude mogla loviti sve kontakte, donijet ćemo i nove mjere. Nove mjere ne bi onda bile, kako se to nekad s pravom govori da su malo nejasne, onda bi bile puno jasnije. Nastojimo izbjeći taj scenarij, bez građana i njihove participacije nećemo postići rezultat”, rekao je Božinović.

