BOŽINOVIĆ: U Okučanima nije bilo kršenja zakona, ali da je netko nosio ZDS majicu u Zagrebu kršio bi zakon

Danas je predsjednik Zoran Milanović napustio obilježavanje 25. obljetnice vojno-redarstvene akcije “Bljesak”. Njegovom odlasku iz Okučana prethodio je incidentu s dvojicom branitelja koji su nosili majice HOS-a s natpisom “Za dom spremni”, a trebali su položiti vijenac tijekom službenog protokola. Na događaju je bio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je za Dnevnik Nove TV objasnio zašto policija nije reagirala.

Božinović je kazao da su policajci razgovarali s tim osobama i da mu je glavni ravnatelj policije rekao da nije utvrđeno nikakvo kršenje zakona. Naveo je da bi zakon bio prekršen kada bi se netko ulicama Zagreba prošetao s majicom koja na sebi ima natpis “Za dom spremni”. U tom slučaju bi policija postupala, komentirao je ministar Božinović.

“Ove godine postupali smo u nekih dvadesetak puta. Međutim, kad govorimo o ovom znakovlju, ono je znakovlje udruge koja je legalizirana u mandatu, čini mi se, Vlade Ivice Račana. Tada je taj znak legaliziran, uključujući i pozdrav ‘Za dom spremni’. S obzirom na to da nitko nije nakon te Vlade stavio izvan snage nakon toga, policija po tom pitanju ne može postupati na način da piše ili prijavljuje prekršajno djelo”, rekao je Božinović za Dnevnik Nove TV.

‘Za dom spremni’ tretira se na različite načine

Što se tiče nereagiranja policije na koncertima i prosvjedima kada osobe na sebi imaju znakovlje i natpise “Za dom spremni”, Božinović kaže da je sudska praksa takva da se na slične događaje postupalo na različite načine.

“Zbog toga jer je ova Vlada, Vlada Andrije Plenkovića naslijedila situaciju koja nije bila potpuno jasna. Zato je imenovano Vijeće za suočavanje s prošlošću u kojem su intelektualci, ljudi koji pripadaju različitim političkim i svjetonazorskim opcijama kako bi se probao naći konzensus oko pitanja iz naše prošlosti kako bismo mogli ići dalje. Ja mislim da je mišljenje povjerenstva jako dobra osnova i da je to kvalitetan materijal. Mislim da se nikad nitko nije uopće usudio ići u tom smjeru, a mislim da je to dobro. Vidimo po svemu u što se može izroditi takva jedna situacija. Ovom društvu je to potrebno. Ova Vlada je pokazala odgovornost i svjesna da se ide rješenju”, govori Božinović.

‘Ovo unosi podjele u društvo’

“Ovo unosi podjele u društvu u trenutku kad nam je to, ako hoćete, najmanje potrebno. Mi danas moramo sačuvati ovu solidarnost, ovo jedinstvo koje smo postigli u borbi s globalnom pandemijom. Pred nama su ozbiljni ekonomski izazovi i ne trebaju nam ovakve situacije (…) Naslijedili smo jednu praksu koja nije dobra. Ne samo da je Vlada Ivice Račana legalizirala taj grb HOS-a već je 2015. u mimohodu, u sastavu državnog protokola Vlade Zorana Milanovića bila zastava s oznakom HOS-a. Mi smo tu potpuno konzistenti. Ovaj mandat je ušao u situaciju kojoj se nitko nije nadao, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi i cijelom svijetu. Imamo itekako posla time što se nosimo sa zaraznom bolešću globalnih razmjera, a s druge strane nužnošću da se polako vraća život i ekonomija u onoj mjeri u kojoj je to moguće”, objasnio je Božinović za Dnevnik Nove TV.

Na kraju razgovora Božinović je komentirao predstojeće parlamentarne izbore pa kazao da je u izbornoj godini svaki datum legitiman.

O Milanovićevom postupku oglasio se ministar Medved

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u petak je postupanje predsjednika Milanovića u Okučanima ocijenio potpuno neprimjerenim te odbacio tvrdnju da je riječ o sabotaži istaknuvši da je na sastancima u vezi s obilježavanjem 25. obljetnice “Bljeska” bio Milanovićev savjetnik Mareković.

“Ono što možemo konstatirati da je postupanje predsjednika države danas poglavito u toj prigodi potpuno neprimjereno”, istaknuo je ministar Medved u “Temi dana” HTV-a, komentirajući što je 25. obljetnica vojno-redarstvene operacije “Bljesak” u Okučanima bila zasijenjena incidentom koji se dogodio – predsjednik Republike Zoran Milanović je prije početka samog protokola odlučio napustiti Okučane zbog toga što su pojedinci na majicama nosili simbole, obilježja HOS-a, “Za dom spremni”.

‘Milanovićev savjetnik je bio na sastancima’

Medved je rekao da je prije desetak dana organizirao nekoliko sastanaka u vezi pripreme obilježavanja 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Bljesak” na koje je pozvao i savjetnika predsjednika generala Marijana Marekovića, te ministarstva obrane i unutarnjih poslova te da su temeljito pripremali sve detalje vezano za obljetnicu, vodeći računa o okolnostima koronavirusa.

Istaknuo je da je Ministarstvo hrvatskih branitelja sve detalje obilježavanja 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Bljesak” u Okučanima koordiniralo i usklađivalo s Uredom predsjednika, s Ministarstvom obrane i s Ministarstvom unutarnjih poslova.

“Mi nismo mogli utjecati na određene detalje koje je predsjednik Milanović pronašao kao sporne ni na koji način. Dakle, poduzeli smo sve kako bismo organiziranje 25. obljetnice, odnosno obilježavanje, proveli u skladu s mjerama koje su na snazi, na dostojanstven način. To smo i učinili, ali postupanje predsjednika Milanovića ni na koji način ne može biti prihvatljivo. Smatramo ga apsolutno neprimjerenim”, istaknuo je Medved.

‘Milanovićeve poruke doprinose podjelama u društvu’

“Očito je da predsjednik Milanović i ove obljetnice pa na žalost i 25. obljetnicu vojno-redarstvene operacije ‘Bljesak’ koristi sa upućivanjem poruka koje doprinose podijeli društva što smatram da nije dobro. I poziv je svima nama koji djelujemo u javnom prostoru, koji imamo mogućnost upućivati javne poruke da se suzdržimo od takvih postupanja, odnosno da svojim djelovanjem, svojom retorikom doprinosimo zajedništvu hrvatskoga društva temeljenu na onim vrijednostima iz Domovinskog rata”, rekao je Medved.

Na pitanje kako komentira što predsjednik Milanović kaže da se do sada nikad nije dogodilo da u protokolu bude “Za dom spremni”, da se radi o namjernoj sabotaži i za to krivi organizatora, točnije njegovo ministarstvo, Medved kaže da ni na koji način to ne stoji.

‘Zastava HOS-a bila je na mimohodu koji je Milanović 2015. organizirao’

“Dakle, predsjednik države je organizirao 2015. godine u Zagrebu veliki vojni mimohod, gdje je bila zastava HOS-a. Ta zastava HOS-a je redovito na obljetnici ‘Oluje’, redovito je na Danu sjećanja u Vukovaru, dakle u svim službenim programima koje organizira Republika Hrvatska ta zastava je prisutna”, rekao je Medved. “I ono što također želim kazati da je savjetnik predsjednika general Mareković osobno nazočio u timu zajedno sa obiteljima poginulih, zajedno sa udrugama iz Domovinskog rata, u toj delegaciji kod polaganja vijenca”, dometnuo je ministar.

Na tvrdnju da je danas to obilježje bilo i na vijencu i na majicama, a nije bilo na zastavama, Medved je ponovio da nije prvi put da se to obilježje pojavljuje.

“A u konačnici ova Vlada je osnovala Vijeće za suočavanje s prošlošću i ono što se danas dogodilo u Okučanima i postupanje pripadnika HOS-a sa svojim oznakama je upravo na tragu zaključaka i preporuka toga Vijeća”, poručio je.

‘Ovdje su određeni segmenti usmjereni protiv kampanje’

Upitan, smatra li da je to sve dio predizborne kampanje jer su izbori vrlo brzo, Medved je rekao da “na žalost možemo prepoznati ovdje određene segmente, odnosno postupanje koje je usmjereno prema kampanji što nikako nije dobro poglavito ako govorimo o nazočnosti, odnosno upućivanju poruka na obljetnicama”.

“Usmjerimo se na obljetnice, na odavanje počasti našim poginulim hrvatskim braniteljima, na snaženju i hrabrenju preživjelih hrvatskih branitelja i na očuvanje svih onih pozitivnih vrijednosti, odnosno onog zajedništva koje smo imali u Domovinskom ratu”, poručio je ministar Medved.

