BOŽINOVIĆ TVRDI DA NIJE ZNAO: ‘Glavni ravnatelj me večer prije izvijestio da je gotovo istraživanje i da je došlo do uhićenja’

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je u RTL-u Danas gdje je komentirao aferu Janaf i temu o kojoj se raspravlja još od vikenda – tko je znao za istrage, a tko je trebao znati.

Tema je to koja je žestoko posvađala predsjednika i premijera. Plenković tvrdi da nije znao i da ga ne zanima ništa osim politike, dok je DORH također reagirao na Milanovićeve prozivke.

Božinović kaže kako nije znao za izvide u aferi Janaf te dodao kako ne može znati niti u bilo kojem drugom slučaju izvida koji provodi policija u koordinaciji s USKOK-om i DORH-om.

“Takav je zakon. Glavni ravnatelj me izvijestio večer prije da je dovršeno kriminalističko istraživanje, da je došlo do uhićenja i da će sutradan biti privedeno još osoba”, kaže Božinović.

‘Zakon je takav’

Na pitanje koliko je pametno da premijer ne zna da će se dogoditi krucijalno uhićenje kada je riječ o čovjeku kojeg imenuje Vlada i koji radi u tvrtki u kojoj se vrte milijuni, Božinović ponavlja kako je zakon takav kakav je.

“Kad postoji osnova sumnje, pogotovo kad su u pitanju uskočka djela, onda to radi uzak krug ljudi, u policiji to rade službenici koji su na tom predmetu. Ne znaju ni svi državni odvjetnici o tom predmetu. Ukoliko se traže dodatne tajne mjere, onda se traži odobrenje suda”, kaže ministar.

Dodaje kako se često miješa pojam izvida odnosno istrage, ona nastupa kad DORH ili USKOK donese rješenje o istrazi, o kojem odlučuje sud.

Je li normalno da premijer ne zna ovakve stvari?

Na pitanje je li normalno da premijer ne zna za ovakve stvari, pogotovo kad se mogao spriječiti reizbor Kovačevića na čelo JANAF-a, Božinović kaže: “Reizbor je bio u veljači. Mislim da je ravnateljica USKOK-a objasnila da oni imaju svoju dinamiku, izvidi traju dok se ne prikupi dovoljno da mogu podnijeti kaznenu prijavu”.

Komentirao je i prozivku predsjednika Milanovića da je i on znao za istragu. “Predanost da radite u skladu sa zakonom, a onda se stvari odvijaju ovako kako se odvijaju. Ja o pozadini ne mogu suditi, to treba pitati predsjednika. DORH je izdao danas priopćenje. Svatko treba raditi svoj posao, zakonski okvir je takav”, rekao je Božinović.

Inzistira da mali broj radi na istrazi, inače bi odredba o tajnosti izvida, kaže, bila suvišna. “Njihov je interes da skupe onoliko dokaza s kojima mogu doći pred sud, kojom dinamikom to rade, samo oni znaju. Meni te činjenice nisu poznate. Ovo što izlazi po medijima, možemo prihvatiti da je točno i ne moramo. Poanta je da mali krug ljudi zna na čemu se radi, inače bi odredba o tajnosti izvida bila suvišna”, kaže ministar.

Zašto se s uhićenjem zbog curenja informacija nije krenulo noć prije?

“Policijski službenici su uhitili Kovačevića, to će se vidjeti u ovom postupku. Mi ne razgovaramo o tome da su zapravo skoro godinu dana trajali izvidi, koji su očito bili uspješni, jer da nisu, ne bi ni došlo do podnošenja kaznene prijave i to je meritum stvari. Sud treba odlučiti o rješenju o pokretanju istrage koje je donio DORH. U kasnijem postupku će se vidjeti s kojim dokazima, kako su oni prikupljeni”, odgovara Božinović te dodaje kako policija i DORH rade na tome da se otkrije krivac za odavanje informacija iz tajne istrage.

Policija i DORH traže tko je odao informacije

Slična stvar dogodila se i u aferi Vjetroelektrane u kojoj je uhićena Josipa Rimac. “Ne znam zašto je problem pronaći krivca, očito postoje situacije da netko nekome nešto dojavi. Na policiji i DORH-u je da to otkriju, oni po tome rade, vidjet ćemo rezultate. Ja sam zainteresiran da se ta stvar odavanja tajni iz istraga, istraži. Međutim, ja ne mogu istraživati niti odlučivati o načinu na koji oni to rade. Politička volja definitivno postoji. Što se tiče glavnog ravnatelja, koji je meni glavni izvor informacija, to nije tako jednostavno otkriti”, zaključio je ministar.