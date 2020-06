Božinović je u Sisku posjetio frizera kako bi popravio frizuru jer ga je zadnji put supruga šišala za vrijeme najstrožih mjera

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Bozinović pokazao je za RTL kako se odlazi frizeru u vrijeme koronavirusa kada su na snazi i dalje epidemiološke mjere radi suzbijanja širenja zaraze.

Uz obveze u kampanji, radni dan u Sisku iskoristio je za odlazak frizeru, i to prvi put nakon šišanja supruge za vrijeme najstrožih mjera. “Evo popravili smo”, komentirao je Božinović a frizerka je na to nadodala: “Popravili smo jer ovo je bilo prilično amatersko šišanje”.

“Hoćete reći da je to potvrda da me supruga šišala što sam i govorio?”, upitao je Božinović. “Je, definitivno je”, odgovorila je frizerka. “Dobro, za stomatologa nije to tako loše”, komentirao je na to Božinović. “Za jednog amatera – vrlo dobro”, zaključila je frizerka

