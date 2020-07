STOŽER DEFINITIVNO IDE U POOŠTRAVANJE MJERA: ‘To nema veze s izborima. Sutra ćemo o tome razgovarati. Mi vidimo da postoje ta žarišta…’

‘Svi zastupnici manjina rekli su da će podržati Plenkovića kao mandatara nove Vlade. Tu su i naši partneri iz ranije Vlade, HNS i gospodin Čačić, imamo 76 ruku, a potpisi se skupljaju, mislim da je to tehnička stvar”, rekao je Božinović

Nakon parlamentarnih izbora okupljanje nove parlamentarne većine, za koju je potrebno najmanje 76 potpisa, čini se da će biti mnogo lakši posao od očekivanog. No, ono što čeka novu Vladu nakon formiranja neće biti nimalo lako jer je Europska komisija procjenu ovogodišnjeg pada hrvatskog gospodarstva povećala na 10,8 posto, a i epidemija koronavirusa još traje.

‘Svi zastupnici manjina podržat će Plenkovića’

Što se tiče skupljanja potpisa koje bi Andrej Plenković trebao odnijeti predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću da od njega dobije mandat za sastavljanje nove vlade, Davor Božinović je za RTL Danas kazao da je to tehnička stvar.

“Svi zastupnici manjina rekli su da će podržati Andreja Plenkovića kao mandatara nove Vlade. Tu su i naši partneri iz ranije Vlade, HNS i gospodin Čačić, imamo 76 ruku, a potpisi se skupljaju, mislim da je to tehnička stvar”, rekao je Božinović.

Na pitanje kada će potpise nositi k Milanoviću, Božinović je odgovorio: “Vrlo brzo. Mislim da je realno da to bude idući tjedan. Možda i ovaj.”

‘Imamo potrebnu većinu, ne ovisimo ni o kome’

Kazao je da im nitko dodatan nije “pokucao na vrata”.

“Mi imamo potrebnu većinu za sastavljanje Vlade tako da ne ovisimo ni o kome. O tom se razgovara, razgovarat će se i s partnerima. Kad budu razgovori pri kraju, obavijestit ćemo javnost. U normalnim uvjetima se drugi dan još slavilo, a mi smo već na kraju da dovršimo ovaj proces vrlo brzo, što mislim da je važno”, kazao je Božinović.

Osvrnuo se i na HDZ-ov plan za smanjenje broja ministarstava

“Postoji nešto što su državni poslovi, ti poslovi se obavljaju, a ukoliko dođe do smanjenja ministarstava, to bi značilo i efikasnost, manje dužnosnika u tom izvršnom dijelu i mislim da je to dobra poruka”, istaknuo je Božinović.

U medijima su se pojavile spekulacije kako bi nacionalnim manjinama moglo pripasti ministarstvo bez portfelja, no Božinović kaže da sa zastupnicima manjina još nisu razgovarali.

O pooštravanju mjera

Potvrdio je da se vjerojatno ide u pooštravanje mjera, barem kad su u pitanju vjenčanja.

“To nema veze s izborima. Mi vidimo da postoje ta lokalna žarišta. Bitka s virusom se može dobiti jednostavno uz pridržavanje mjera. Ljeti ne bih savjetovao ljudima da se zatvaraju u neke zatvorene prostore… Moguće je da se u nekim fazama nešto smanji broj sudionika, sutra ujutro ćemo na Stožeru razgovarati o tome. Nije lako postići taj balans. Možda je manji broj sudionika na vjenčanjima nešto što bi bilo neka međumjera”, rekao je Božinović.

